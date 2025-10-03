Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ разрабатывает механизм реабилитации ошибочно заблокированных карт - 03.10.2025
ЦБ разрабатывает механизм реабилитации ошибочно заблокированных карт
2025-10-03T17:04+0300
2025-10-03T17:04+0300
банк россии
банки
финансы
россия
эльвира набиуллина
банк россия
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Банк России продумывает механизм реабилитации для ошибочных блокировок карт россиян, но говорить о каких-то деталях преждевременно, сообщил регулятор в своем Telegram-канале. В сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России беспокоят необоснованные блокировки средств граждан банками, наблюдается всплеск жалоб. По ее мнению, очень важно принять все меры для того, чтобы у абсолютно добросовестных людей средства не блокировались. "Мы думаем о том, чтобы сделать механизм реабилитации для таких случаев, но пока говорить о каких-то деталях преждевременно, поскольку вопрос нужно обсудить с другими ведомствами", - сообщил регулятор. Банк России напомнил, что пока можно воспользоваться действующим механизмом обжалования. В сентябре Набиуллина отмечала, что блокироваться средства могут по трем основаниям. Когда применяются меры для борьбы с мошенниками (есть подозрение на то, что операции мошеннические), для противодействия отмыванию денег и в случае нарушения налогового законодательства.
банки, финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россия
Банк России, Банки, Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, банк Россия
17:04 03.10.2025
 
ЦБ разрабатывает механизм реабилитации ошибочно заблокированных карт

ЦБ продумывает механизм реабилитации для ошибочных блокировок карт россиян

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Банк России продумывает механизм реабилитации для ошибочных блокировок карт россиян, но говорить о каких-то деталях преждевременно, сообщил регулятор в своем Telegram-канале.
В сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России беспокоят необоснованные блокировки средств граждан банками, наблюдается всплеск жалоб. По ее мнению, очень важно принять все меры для того, чтобы у абсолютно добросовестных людей средства не блокировались.
"Мы думаем о том, чтобы сделать механизм реабилитации для таких случаев, но пока говорить о каких-то деталях преждевременно, поскольку вопрос нужно обсудить с другими ведомствами", - сообщил регулятор.
Банк России напомнил, что пока можно воспользоваться действующим механизмом обжалования.
В сентябре Набиуллина отмечала, что блокироваться средства могут по трем основаниям. Когда применяются меры для борьбы с мошенниками (есть подозрение на то, что операции мошеннические), для противодействия отмыванию денег и в случае нарушения налогового законодательства.
