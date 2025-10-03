https://1prime.ru/20251003/karty-863120824.html

ЦБ разрабатывает механизм реабилитации ошибочно заблокированных карт

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Банк России продумывает механизм реабилитации для ошибочных блокировок карт россиян, но говорить о каких-то деталях преждевременно, сообщил регулятор в своем Telegram-канале. В сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России беспокоят необоснованные блокировки средств граждан банками, наблюдается всплеск жалоб. По ее мнению, очень важно принять все меры для того, чтобы у абсолютно добросовестных людей средства не блокировались. "Мы думаем о том, чтобы сделать механизм реабилитации для таких случаев, но пока говорить о каких-то деталях преждевременно, поскольку вопрос нужно обсудить с другими ведомствами", - сообщил регулятор. Банк России напомнил, что пока можно воспользоваться действующим механизмом обжалования. В сентябре Набиуллина отмечала, что блокироваться средства могут по трем основаниям. Когда применяются меры для борьбы с мошенниками (есть подозрение на то, что операции мошеннические), для противодействия отмыванию денег и в случае нарушения налогового законодательства.

