https://1prime.ru/20251003/karty-863120824.html
ЦБ разрабатывает механизм реабилитации ошибочно заблокированных карт
ЦБ разрабатывает механизм реабилитации ошибочно заблокированных карт - 03.10.2025, ПРАЙМ
ЦБ разрабатывает механизм реабилитации ошибочно заблокированных карт
Банк России продумывает механизм реабилитации для ошибочных блокировок карт россиян, но говорить о каких-то деталях преждевременно, сообщил регулятор в своем... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T17:04+0300
2025-10-03T17:04+0300
2025-10-03T17:04+0300
банк россии
банки
финансы
россия
эльвира набиуллина
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83836/09/838360994_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_d8a442a80d84e759a7737968f324c0cc.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Банк России продумывает механизм реабилитации для ошибочных блокировок карт россиян, но говорить о каких-то деталях преждевременно, сообщил регулятор в своем Telegram-канале. В сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России беспокоят необоснованные блокировки средств граждан банками, наблюдается всплеск жалоб. По ее мнению, очень важно принять все меры для того, чтобы у абсолютно добросовестных людей средства не блокировались. "Мы думаем о том, чтобы сделать механизм реабилитации для таких случаев, но пока говорить о каких-то деталях преждевременно, поскольку вопрос нужно обсудить с другими ведомствами", - сообщил регулятор. Банк России напомнил, что пока можно воспользоваться действующим механизмом обжалования. В сентябре Набиуллина отмечала, что блокироваться средства могут по трем основаниям. Когда применяются меры для борьбы с мошенниками (есть подозрение на то, что операции мошеннические), для противодействия отмыванию денег и в случае нарушения налогового законодательства.
https://1prime.ru/20250904/blokirovka-861802418.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83836/09/838360994_133:0:1280:860_1920x0_80_0_0_f508fea78a6560e14020788d375ac32e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россия
Банк России, Банки, Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, банк Россия
ЦБ разрабатывает механизм реабилитации ошибочно заблокированных карт
ЦБ продумывает механизм реабилитации для ошибочных блокировок карт россиян
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ.
Банк России продумывает механизм реабилитации для ошибочных блокировок карт россиян, но говорить о каких-то деталях преждевременно, сообщил регулятор в своем Telegram-канале
.
В сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина
сообщила, что Банк России
беспокоят необоснованные блокировки средств граждан банками, наблюдается всплеск жалоб. По ее мнению, очень важно принять все меры для того, чтобы у абсолютно добросовестных людей средства не блокировались.
"Мы думаем о том, чтобы сделать механизм реабилитации для таких случаев, но пока говорить о каких-то деталях преждевременно, поскольку вопрос нужно обсудить с другими ведомствами", - сообщил регулятор.
Банк России напомнил, что пока можно воспользоваться действующим механизмом обжалования.
В сентябре Набиуллина отмечала, что блокироваться средства могут по трем основаниям. Когда применяются меры для борьбы с мошенниками (есть подозрение на то, что операции мошеннические), для противодействия отмыванию денег и в случае нарушения налогового законодательства.
ЦБ рассказал, как избежать блокировки банковской карты