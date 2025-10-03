Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ХАМАС передало ответ на предложение Трампа по Газе, сообщили СМИ - 03.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251003/khamas-863134783.html
ХАМАС передало ответ на предложение Трампа по Газе, сообщили СМИ
ХАМАС передало ответ на предложение Трампа по Газе, сообщили СМИ - 03.10.2025, ПРАЙМ
ХАМАС передало ответ на предложение Трампа по Газе, сообщили СМИ
Палестинское движение ХАМАС передало ответ на предложение президента США Дональда Трампа о прекращении военных действий в секторе Газа, которое предусматривает... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T23:08+0300
2025-10-03T23:08+0300
политика
общество
мировая экономика
сша
газа
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_de0822a3a2d18eeb528bf3af0a732230.jpg
ДОХА, 3 окт - ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС передало ответ на предложение президента США Дональда Трампа о прекращении военных действий в секторе Газа, которое предусматривает освобождение всех живых израильских заложников и передачу тел умерших, сообщил катарский телеканал Al Arabi со ссылкой на свои источники. Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья. "ХАМАС представил посредникам свой ответ на план Трампа, в нем движение высоко оценило усилия президента Трампа и попросило разъяснений по нескольким пунктам", - отметили источники.
https://1prime.ru/20250930/katar-862993501.html
сша
газа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_622d2f9127f62b851691c1314f8ef371.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, сша, газа, дональд трамп
Политика, Общество , Мировая экономика, США, Газа, Дональд Трамп
23:08 03.10.2025
 
ХАМАС передало ответ на предложение Трампа по Газе, сообщили СМИ

Al Arabi: ХАМАС ответило на предложение Трампа по урегулированию конфликта в Газе

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Дональд Трамп . Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДОХА, 3 окт - ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС передало ответ на предложение президента США Дональда Трампа о прекращении военных действий в секторе Газа, которое предусматривает освобождение всех живых израильских заложников и передачу тел умерших, сообщил катарский телеканал Al Arabi со ссылкой на свои источники.
Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.
"ХАМАС представил посредникам свой ответ на план Трампа, в нем движение высоко оценило усилия президента Трампа и попросило разъяснений по нескольким пунктам", - отметили источники.
Вид на Доху, Катар - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
В МИД Катара оценили план США по окончанию войны в Газе
30 сентября, 14:04
 
ПолитикаОбществоМировая экономикаСШАГазаДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала