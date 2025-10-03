https://1prime.ru/20251003/khamas-863134783.html
ХАМАС передало ответ на предложение Трампа по Газе, сообщили СМИ
ДОХА, 3 окт - ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС передало ответ на предложение президента США Дональда Трампа о прекращении военных действий в секторе Газа, которое предусматривает освобождение всех живых израильских заложников и передачу тел умерших, сообщил катарский телеканал Al Arabi со ссылкой на свои источники. Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья. "ХАМАС представил посредникам свой ответ на план Трампа, в нем движение высоко оценило усилия президента Трампа и попросило разъяснений по нескольким пунктам", - отметили источники.
