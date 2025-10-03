https://1prime.ru/20251003/khischenie--863109957.html

Экс-главу челябинского предприятия арестовали за хищение

Экс-главу челябинского предприятия арестовали за хищение - 03.10.2025, ПРАЙМ

Экс-главу челябинского предприятия арестовали за хищение

В ходе масштабной спецоперации в Челябинске, Омске и Череповце выявлено хищение бюджетных средств в размере более 41 миллиона рублей, арестован экс-руководитель | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T11:59+0300

2025-10-03T11:59+0300

2025-10-03T11:59+0300

экономика

челябинск

череповец

челябинская область

ск рф

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860525685_0:896:2048:2048_1920x0_80_0_0_50360dfec01b0ce30cdf4f2bf93c712d.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 3 окт – ПРАЙМ. В ходе масштабной спецоперации в Челябинске, Омске и Череповце выявлено хищение бюджетных средств в размере более 41 миллиона рублей, арестован экс-руководитель челябинского "Производственного объединения водоснабжения и водоотведения", сообщила пресс-служба УФСБ России по Челябинской области. По данным пресс-службы, сотрудники УФСБ из трех регионов провели спецоперацию в Челябинске, Омске и Череповце. В результате установлено, что руководивший с октября 2024 по февраль 2025 год муниципальным унитарным предприятием "Производственное объединение водоснабжения и водоотведение" (собственник и учредитель - администрация Челябинска) и директор ООО "Проекты и Решения" по одному из выявленных эпизодов похитили более 41 миллиона рублей бюджетных средств при исполнении муниципального контракта по устранению аварии на разгрузочном коллекторе сетей Челябинска. Также выяснилось, что им оказывали содействие представители крупного бизнеса в Златоусте и Миассе. "На основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности СУ СК России в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)… Тракторозаводским районным судом Челябинска в отношении представителя МУП "ПОВВ" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении. В отношении другого фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения, отмечается в сообщении. Устанавливаются другие участники противоправной деятельности, поясняет УФСБ.

https://1prime.ru/20250930/zaderzhanie-862982532.html

челябинск

череповец

челябинская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

челябинск, череповец, челябинская область, ск рф, общество