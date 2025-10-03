Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хуснуллин сообщил о начале строительства дороги "Северный обход Омска" - 03.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251003/khusnullin-863119962.html
Хуснуллин сообщил о начале строительства дороги "Северный обход Омска"
Хуснуллин сообщил о начале строительства дороги "Северный обход Омска" - 03.10.2025, ПРАЙМ
Хуснуллин сообщил о начале строительства дороги "Северный обход Омска"
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о начале строительства дороги "Северный обход Омска". | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T16:43+0300
2025-10-03T16:43+0300
бизнес
россия
рф
китай
монголия
марат хуснуллин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860927034_0:234:2809:1814_1920x0_80_0_0_043a2fcb5950a81008a0347b1754bc21.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о начале строительства дороги "Северный обход Омска". "Дали старт строительству "Северного обхода Омска". По поручению президента продолжаем развивать обходы городов. И хочу сказать, что новая транспортная артерия внесет существенные изменения в логистику всего Сибирского федерального округа", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что обход Омска станет частью большого маршрута "Россия" с выходом на Китай, Монголию и КНДР. По словам Хуснуллина, новый обход будет четырехполосным. Также предусмотрено строительство двух мостов через Иртыш и Омь, 19 путепроводов, пять транспортных развязок, площадки для отдыха.
https://1prime.ru/20251002/znaki-863066099.html
рф
китай
монголия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860927034_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_cbd07849de3d64499dee1cffbec5971d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, китай, монголия, марат хуснуллин
Бизнес, РОССИЯ, РФ, КИТАЙ, МОНГОЛИЯ, Марат Хуснуллин
16:43 03.10.2025
 
Хуснуллин сообщил о начале строительства дороги "Северный обход Омска"

Хуснуллин сообщил о начале строительства четырехполосной дороги "Северный обход Омска"

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Марат Хуснуллин. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о начале строительства дороги "Северный обход Омска".
"Дали старт строительству "Северного обхода Омска". По поручению президента продолжаем развивать обходы городов. И хочу сказать, что новая транспортная артерия внесет существенные изменения в логистику всего Сибирского федерального округа", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что обход Омска станет частью большого маршрута "Россия" с выходом на Китай, Монголию и КНДР. По словам Хуснуллина, новый обход будет четырехполосным. Также предусмотрено строительство двух мостов через Иртыш и Омь, 19 путепроводов, пять транспортных развязок, площадки для отдыха.
Сотрудник ГИБДД регулирует движение - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
В России появятся новые дорожные знаки
Вчера, 10:44
 
БизнесРОССИЯРФКИТАЙМОНГОЛИЯМарат Хуснуллин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала