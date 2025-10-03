https://1prime.ru/20251003/khusnullin-863119962.html

Хуснуллин сообщил о начале строительства дороги "Северный обход Омска"

Хуснуллин сообщил о начале строительства дороги "Северный обход Омска"

2025-10-03T16:43+0300

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о начале строительства дороги "Северный обход Омска". "Дали старт строительству "Северного обхода Омска". По поручению президента продолжаем развивать обходы городов. И хочу сказать, что новая транспортная артерия внесет существенные изменения в логистику всего Сибирского федерального округа", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что обход Омска станет частью большого маршрута "Россия" с выходом на Китай, Монголию и КНДР. По словам Хуснуллина, новый обход будет четырехполосным. Также предусмотрено строительство двух мостов через Иртыш и Омь, 19 путепроводов, пять транспортных развязок, площадки для отдыха.

