https://1prime.ru/20251003/kitay-863136080.html
Китай предложил США инвестиции ради отмены ограничений на сделки, пишут СМИ
Китай предложил США инвестиции ради отмены ограничений на сделки, пишут СМИ - 03.10.2025, ПРАЙМ
Китай предложил США инвестиции ради отмены ограничений на сделки, пишут СМИ
Китай добивается от администрации американского президента Дональда Трампа отмены ограничений на сделки между КНР и США, попадающие под запрет по соображениям... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T23:46+0300
2025-10-03T23:46+0300
2025-10-03T23:46+0300
экономика
мировая экономика
китай
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg
ВАШИНГТОН, 3 окт - ПРАЙМ. Китай добивается от администрации американского президента Дональда Трампа отмены ограничений на сделки между КНР и США, попадающие под запрет по соображениям национальной безопасности, предложив инвестиции на сумму в один триллион долларов, сообщает Блумберг со ссылкой на источники. "Китай подталкивает администрацию Трампа к отмене ограничений, связанных с национальной безопасностью, на китайские сделки в США, предлагая перспективу получения огромного инвестиционного пакета", - говорится в публикации. По словам одного из источников агентства, ранее в текущем году китайская сторона обозначила потенциальную сумму инвестиций в размере в одного триллиона долларов в американскую экономику.
https://1prime.ru/20250925/kitaj-862750726.html
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_236:0:4012:2832_1920x0_80_0_0_5e0e50b589a1a28e5236bbfa248459bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, сша, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Дональд Трамп
Китай предложил США инвестиции ради отмены ограничений на сделки, пишут СМИ
Bloomberg: Китай предложил Трампу инвестиции на $1 млрд ради отмены ограничений на сделки