Китай предложил США инвестиции ради отмены ограничений на сделки, пишут СМИ
Китай предложил США инвестиции ради отмены ограничений на сделки, пишут СМИ
экономика
мировая экономика
китай
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 3 окт - ПРАЙМ. Китай добивается от администрации американского президента Дональда Трампа отмены ограничений на сделки между КНР и США, попадающие под запрет по соображениям национальной безопасности, предложив инвестиции на сумму в один триллион долларов, сообщает Блумберг со ссылкой на источники. "Китай подталкивает администрацию Трампа к отмене ограничений, связанных с национальной безопасностью, на китайские сделки в США, предлагая перспективу получения огромного инвестиционного пакета", - говорится в публикации. По словам одного из источников агентства, ранее в текущем году китайская сторона обозначила потенциальную сумму инвестиций в размере в одного триллиона долларов в американскую экономику.
мировая экономика, китай, сша, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Дональд Трамп
23:46 03.10.2025
 
Китай предложил США инвестиции ради отмены ограничений на сделки, пишут СМИ

Bloomberg: Китай предложил Трампу инвестиции на $1 млрд ради отмены ограничений на сделки

© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Флаги США и Китая. Архивное фото
© AFP / Wang Zhao
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 3 окт - ПРАЙМ. Китай добивается от администрации американского президента Дональда Трампа отмены ограничений на сделки между КНР и США, попадающие под запрет по соображениям национальной безопасности, предложив инвестиции на сумму в один триллион долларов, сообщает Блумберг со ссылкой на источники.
"Китай подталкивает администрацию Трампа к отмене ограничений, связанных с национальной безопасностью, на китайские сделки в США, предлагая перспективу получения огромного инвестиционного пакета", - говорится в публикации.
По словам одного из источников агентства, ранее в текущем году китайская сторона обозначила потенциальную сумму инвестиций в размере в одного триллиона долларов в американскую экономику.
Платформы для железнодорожных контейнеров в китайском порту - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Китай обвинил США в серьезном ударе по многосторонней торговой системе
25 сентября, 05:33
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙСШАДональд Трамп
 
 
