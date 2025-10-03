Китай предложил США инвестиции ради отмены ограничений на сделки, пишут СМИ

https://1prime.ru/20251003/kitay-863136080.html

Китай добивается от администрации американского президента Дональда Трампа отмены ограничений на сделки между КНР и США, попадающие под запрет по соображениям... | 03.10.2025, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 3 окт - ПРАЙМ. Китай добивается от администрации американского президента Дональда Трампа отмены ограничений на сделки между КНР и США, попадающие под запрет по соображениям национальной безопасности, предложив инвестиции на сумму в один триллион долларов, сообщает Блумберг со ссылкой на источники. "Китай подталкивает администрацию Трампа к отмене ограничений, связанных с национальной безопасностью, на китайские сделки в США, предлагая перспективу получения огромного инвестиционного пакета", - говорится в публикации. По словам одного из источников агентства, ранее в текущем году китайская сторона обозначила потенциальную сумму инвестиций в размере в одного триллиона долларов в американскую экономику.

