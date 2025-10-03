Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не могу найти": в Киеве исчез Виталий Кличко - 03.10.2025
"Не могу найти": в Киеве исчез Виталий Кличко
"Не могу найти": в Киеве исчез Виталий Кличко - 03.10.2025, ПРАЙМ
"Не могу найти": в Киеве исчез Виталий Кличко
На заседании Совета обороны отсутствовал мэр Киева Виталий Кличко, об этом сообщил глава киевской военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале. | 03.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. На заседании Совета обороны отсутствовал мэр Киева Виталий Кличко, об этом сообщил глава киевской военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале.“Не могу найти Виталия Кличко, чтобы провести Совет обороны. Планировали сегодня, но переносим на понедельник", — говорится в публикации.Как отметил Ткаченко, мэр столицы Украины не нашел времени для участия во встрече.В конце января Кличко заявил, что окружение Владимира Зеленского стремится дестабилизировать власть в Киеве и ликвидировать местное самоуправление. В частности, он обвинял Ткаченко в препятствовании восстановлению поврежденных зданий и инфраструктуры, что приводит к дестабилизации управления городом и создает угрозу жизнеобеспечению.В апреле Виктория Сюмар, депутат партии “Европейская солидарность”, заявила на заседании Верховной рады Украины, что в Киеве рассматривается вопрос об отстранении Кличко от должности и о передаче управления городом Ткаченко.
киев, украина, виталий кличко, владимир зеленский
Киев, УКРАИНА, Виталий Кличко, Владимир Зеленский
01:43 03.10.2025
 
"Не могу найти": в Киеве исчез Виталий Кличко

Виталий Кличко исчез перед заседанием Совета обороны в Киеве

© РИА Новости . Стрингер
Мэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Мэр Киева Виталий Кличко . Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. На заседании Совета обороны отсутствовал мэр Киева Виталий Кличко, об этом сообщил глава киевской военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале.
“Не могу найти Виталия Кличко, чтобы провести Совет обороны. Планировали сегодня, но переносим на понедельник", — говорится в публикации.
Как отметил Ткаченко, мэр столицы Украины не нашел времени для участия во встрече.
В конце января Кличко заявил, что окружение Владимира Зеленского стремится дестабилизировать власть в Киеве и ликвидировать местное самоуправление. В частности, он обвинял Ткаченко в препятствовании восстановлению поврежденных зданий и инфраструктуры, что приводит к дестабилизации управления городом и создает угрозу жизнеобеспечению.
В апреле Виктория Сюмар, депутат партии “Европейская солидарность”, заявила на заседании Верховной рады Украины, что в Киеве рассматривается вопрос об отстранении Кличко от должности и о передаче управления городом Ткаченко.
Киев
УКРАИНА
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
 
 
