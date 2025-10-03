https://1prime.ru/20251003/klichko-863100568.html
"Не могу найти": в Киеве исчез Виталий Кличко
"Не могу найти": в Киеве исчез Виталий Кличко - 03.10.2025, ПРАЙМ
"Не могу найти": в Киеве исчез Виталий Кличко
На заседании Совета обороны отсутствовал мэр Киева Виталий Кличко, об этом сообщил глава киевской военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале. | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T01:43+0300
2025-10-03T01:43+0300
2025-10-03T01:43+0300
киев
украина
виталий кличко
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84244/26/842442623_0:0:3059:1720_1920x0_80_0_0_e09ff17b4c80a5f9e6a11cae4a27bbfe.jpg
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. На заседании Совета обороны отсутствовал мэр Киева Виталий Кличко, об этом сообщил глава киевской военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале.“Не могу найти Виталия Кличко, чтобы провести Совет обороны. Планировали сегодня, но переносим на понедельник", — говорится в публикации.Как отметил Ткаченко, мэр столицы Украины не нашел времени для участия во встрече.В конце января Кличко заявил, что окружение Владимира Зеленского стремится дестабилизировать власть в Киеве и ликвидировать местное самоуправление. В частности, он обвинял Ткаченко в препятствовании восстановлению поврежденных зданий и инфраструктуры, что приводит к дестабилизации управления городом и создает угрозу жизнеобеспечению.В апреле Виктория Сюмар, депутат партии “Европейская солидарность”, заявила на заседании Верховной рады Украины, что в Киеве рассматривается вопрос об отстранении Кличко от должности и о передаче управления городом Ткаченко.
https://1prime.ru/20250531/klichko--858080619.html
https://1prime.ru/20250601/zelenskiy-858092183.html
киев
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84244/26/842442623_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_41362c5f202959c2a1b07789deb2ded4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, виталий кличко, владимир зеленский
Киев, УКРАИНА, Виталий Кличко, Владимир Зеленский
"Не могу найти": в Киеве исчез Виталий Кличко
Виталий Кличко исчез перед заседанием Совета обороны в Киеве