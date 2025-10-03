https://1prime.ru/20251003/klichko-863100568.html

"Не могу найти": в Киеве исчез Виталий Кличко

МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. На заседании Совета обороны отсутствовал мэр Киева Виталий Кличко, об этом сообщил глава киевской военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале.“Не могу найти Виталия Кличко, чтобы провести Совет обороны. Планировали сегодня, но переносим на понедельник", — говорится в публикации.Как отметил Ткаченко, мэр столицы Украины не нашел времени для участия во встрече.В конце января Кличко заявил, что окружение Владимира Зеленского стремится дестабилизировать власть в Киеве и ликвидировать местное самоуправление. В частности, он обвинял Ткаченко в препятствовании восстановлению поврежденных зданий и инфраструктуры, что приводит к дестабилизации управления городом и создает угрозу жизнеобеспечению.В апреле Виктория Сюмар, депутат партии “Европейская солидарность”, заявила на заседании Верховной рады Украины, что в Киеве рассматривается вопрос об отстранении Кличко от должности и о передаче управления городом Ткаченко.

