В Краматорске вспыхнул пожар на теплоэлектроцентрали
В Краматорске вспыхнул пожар на теплоэлектроцентрали
2025-10-03T21:52+0300
2025-10-03T21:52+0300
МОСКВА, 3 окт – ПРАЙМ. Масштабный пожар произошел на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Краматорске в удерживаемой украинскими военными части ДНР, фото пожара опубликовало украинское агентство УНИАН. "Появилось фото, как утверждается, пожара на ТЭЦ в Краматорске", - говорится в сопроводительном сообщении к фото, опубликованном в Telegram-канале агентства. Назначенный Киевом глава областной военной администрации Вадим Филашкин, в свою очередь, сообщил, что в результате пожара без света остались вся Дружковка, Константиновка, а также некоторые районы Краматорска.
21:52 03.10.2025
 
В Краматорске вспыхнул пожар на теплоэлектроцентрали

В Краматорске вспыхнул масштабный пожар на ТЭЦ

© fotolia.com / tomasТЭЦ
МОСКВА, 3 окт – ПРАЙМ. Масштабный пожар произошел на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Краматорске в удерживаемой украинскими военными части ДНР, фото пожара опубликовало украинское агентство УНИАН.
"Появилось фото, как утверждается, пожара на ТЭЦ в Краматорске", - говорится в сопроводительном сообщении к фото, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Назначенный Киевом глава областной военной администрации Вадим Филашкин, в свою очередь, сообщил, что в результате пожара без света остались вся Дружковка, Константиновка, а также некоторые районы Краматорска.
ВСУ планируют провокацию в Краматорске, считает эксперт
20 августа, 06:15
 
Заголовок открываемого материала