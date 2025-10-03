https://1prime.ru/20251003/kramatorsk-863132848.html
В Краматорске вспыхнул пожар на теплоэлектроцентрали
МОСКВА, 3 окт – ПРАЙМ. Масштабный пожар произошел на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Краматорске в удерживаемой украинскими военными части ДНР, фото пожара опубликовало украинское агентство УНИАН. "Появилось фото, как утверждается, пожара на ТЭЦ в Краматорске", - говорится в сопроводительном сообщении к фото, опубликованном в Telegram-канале агентства. Назначенный Киевом глава областной военной администрации Вадим Филашкин, в свою очередь, сообщил, что в результате пожара без света остались вся Дружковка, Константиновка, а также некоторые районы Краматорска.
