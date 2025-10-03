Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трансферные рейсы из Новокузнецка в Краснодар запустят с 13 ноября - 03.10.2025
Трансферные рейсы из Новокузнецка в Краснодар запустят с 13 ноября
Трансферные рейсы из Новокузнецка в Краснодар запустят с 13 ноября - 03.10.2025, ПРАЙМ
Трансферные рейсы из Новокузнецка в Краснодар запустят с 13 ноября
Трансферные рейсы с пересадкой в Казани запускают из аэропорта Новокузнецка в Краснодар с 13 ноября, сообщает пресс-служба воздушной гавани южной столицы... | 03.10.2025, ПРАЙМ
КЕМЕРОВО, 3 окт – ПРАЙМ. Трансферные рейсы с пересадкой в Казани запускают из аэропорта Новокузнецка в Краснодар с 13 ноября, сообщает пресс-служба воздушной гавани южной столицы Кузбасса. "С 13 ноября по четвергам пассажирам из Новокузнецка станут доступны трансферные перелеты в Краснодар с удобной пересадкой в Казани", – говорится в сообщении. Уточняется, что вылет из Новокузнецка в 07.35 (03.35 мск), прибытие в Краснодар в 16.10. Время пересадки в столице Татарстана составит около пяти часов.
Трансферные рейсы из Новокузнецка в Краснодар запустят с 13 ноября

Трансферные рейсы из Новокузнецка в Краснодар запустят с 13 ноября

КЕМЕРОВО, 3 окт – ПРАЙМ. Трансферные рейсы с пересадкой в Казани запускают из аэропорта Новокузнецка в Краснодар с 13 ноября, сообщает пресс-служба воздушной гавани южной столицы Кузбасса.
"С 13 ноября по четвергам пассажирам из Новокузнецка станут доступны трансферные перелеты в Краснодар с удобной пересадкой в Казани", – говорится в сообщении.
Уточняется, что вылет из Новокузнецка в 07.35 (03.35 мск), прибытие в Краснодар в 16.10. Время пересадки в столице Татарстана составит около пяти часов.
 
