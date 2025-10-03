https://1prime.ru/20251003/krym-863128976.html

Стабилизация на топливном рынке Крыма завершится до конца октября

Стабилизация на топливном рынке Крыма завершится до конца октября - 03.10.2025, ПРАЙМ

Стабилизация на топливном рынке Крыма завершится до конца октября

Стабилизация на топливном рынке Крыма будет проходить в три этапа и закончится до конца октября, план согласован с федеральными властями, сообщил глава региона... | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T19:53+0300

2025-10-03T19:53+0300

2025-10-03T19:53+0300

энергетика

крым

севастополь

рф

сергей аксенов

сергей цивилев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859575644_0:48:2554:1485_1920x0_80_0_0_7085149852a78a923386bb6ed6b2c13c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - ПРАЙМ. Стабилизация на топливном рынке Крыма будет проходить в три этапа и закончится до конца октября, план согласован с федеральными властями, сообщил глава региона Сергей Аксенов. В среду на фоне дефицита бензина на полуострове решением властей введены лимиты на продажу топлива в Крыму - отпускается не более 20 литров. "После консультаций с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Валентиновичем Новаком и министром энергетики РФ Сергеем Евгеньевичем Цивилевым принято решение об урегулировании ситуации с наличием автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Крым в три этапа", - написал Аксенов в своем канале в MAX. До 10 октября количество автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже, и норматив в 20 литров в одни руки в сутки сохранятся. С 10 октября количество АЗС, где топливо имеется в свободной продаже и отпускается по установленному нормативу, будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС дополнительно возрастет, написал глава Крыма. "Полностью потребность региона в светлых нефтепродуктах должна быть покрыта к концу месяца. Данный план выверен и согласован с федеральными органами власти. Прошу крымчан с пониманием отнестись к ситуации и набраться терпения", – добавил Аксенов. Ранее он сообщал, что в Крыму достигнута договоренность с нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива на 30 дней, в частности за бензин марки АИ-92 – не выше 70 рублей за литр, за АИ-95 – не выше 76 рублей за литр. В Севастополе также снизили цены на бензин, с четверга предельная стоимость литра АИ-95 станет 78,95 рублей, АИ-92 - 70,95 рублей. Лимит на заправку в Севастополе составляет 30 литров. В среду министр топлива и энергетики России Сергей Цивилев обсудил ситуацию с поставками топлива в новые регионы с властями Крыма и Севастополя, находясь на полуострове. Он отметил, что ситуация с перебоями топлива в Крыму и новых регионах будет полностью разрешена к концу октября.

https://1prime.ru/20251003/prokuratura--863109179.html

крым

севастополь

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крым, севастополь, рф, сергей аксенов, сергей цивилев