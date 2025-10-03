Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
03.10.2025
Стабилизация на топливном рынке Крыма завершится до конца октября
Стабилизация на топливном рынке Крыма завершится до конца октября
19:53 03.10.2025
 
Стабилизация на топливном рынке Крыма завершится до конца октября

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - ПРАЙМ. Стабилизация на топливном рынке Крыма будет проходить в три этапа и закончится до конца октября, план согласован с федеральными властями, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
В среду на фоне дефицита бензина на полуострове решением властей введены лимиты на продажу топлива в Крыму - отпускается не более 20 литров.
"После консультаций с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Валентиновичем Новаком и министром энергетики РФ Сергеем Евгеньевичем Цивилевым принято решение об урегулировании ситуации с наличием автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Крым в три этапа", - написал Аксенов в своем канале в MAX.
До 10 октября количество автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже, и норматив в 20 литров в одни руки в сутки сохранятся. С 10 октября количество АЗС, где топливо имеется в свободной продаже и отпускается по установленному нормативу, будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС дополнительно возрастет, написал глава Крыма.
"Полностью потребность региона в светлых нефтепродуктах должна быть покрыта к концу месяца. Данный план выверен и согласован с федеральными органами власти. Прошу крымчан с пониманием отнестись к ситуации и набраться терпения", – добавил Аксенов.
Ранее он сообщал, что в Крыму достигнута договоренность с нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива на 30 дней, в частности за бензин марки АИ-92 – не выше 70 рублей за литр, за АИ-95 – не выше 76 рублей за литр. В Севастополе также снизили цены на бензин, с четверга предельная стоимость литра АИ-95 станет 78,95 рублей, АИ-92 - 70,95 рублей. Лимит на заправку в Севастополе составляет 30 литров.
В среду министр топлива и энергетики России Сергей Цивилев обсудил ситуацию с поставками топлива в новые регионы с властями Крыма и Севастополя, находясь на полуострове. Он отметил, что ситуация с перебоями топлива в Крыму и новых регионах будет полностью разрешена к концу октября.
