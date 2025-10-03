https://1prime.ru/20251003/kurs-863122972.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 4 октября
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 4 октября
2025-10-03T17:48+0300
2025-10-03T17:48+0300
2025-10-03T17:48+0300
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, увеличился на 8,23 копейки - до 11,4165 рубля, доллара - на 88,84 копейки, до 81,8969 рубля, евро - на 71,14 копейки, до 96,0525 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
