Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "АвтоВАЗ" ответили на вопрос о происшествии с Lada Vesta - 03.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251003/lada--863110104.html
В "АвтоВАЗ" ответили на вопрос о происшествии с Lada Vesta
В "АвтоВАЗ" ответили на вопрос о происшествии с Lada Vesta - 03.10.2025, ПРАЙМ
В "АвтоВАЗ" ответили на вопрос о происшествии с Lada Vesta
Автопроизводитель "АвтоВАЗ" знает о происшествии с Lada Vesta под Владимиром и намерен его расследовать, компания желает выздоровления пострадавшей, сообщили... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T12:09+0300
2025-10-03T12:09+0300
происшествия
lada vision 4x4
автоваз
умвд
https://cdnn.1prime.ru/img/83452/80/834528077_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5e9464da49ce9bd6fad555b1379d3146.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Автопроизводитель "АвтоВАЗ" знает о происшествии с Lada Vesta под Владимиром и намерен его расследовать, компания желает выздоровления пострадавшей, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. Ранее в пятницу автоюрист Александр Шумский рассказал РИА Новости, что 18 сентября жительница Гусь-Хрустального района Владимирской области попала в ДТП на автомобиле Lada Vesta, у которого, по словам пострадавшей, заклинило руль. Машина 2025 года выпуска съехала на обочину и несколько раз перевернулась. Женщина находится в больнице, в пятницу ей сделают очередную операцию. "Мы знаем о происшествии и желаем скорейшего выздоровления пострадавшей. "АвтоВАЗ" намерен всесторонне расследовать этот инцидент, после чего можно будет говорить о его причинах", - заявили в пресс-службе производителя. В УМВД по Владимирской области подтвердили РИА Новости, что 18 сентября в Гусь-Хрустальном районе было зарегистрировано ДТП с участием легкового автомобиля, но детали комментировать отказались, отметив, что причина аварии устанавливается.
https://1prime.ru/20241221/ostanovka-853772800.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83452/80/834528077_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8907b0832d01778084c69ab48d542e57.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
lada vision 4x4, автоваз, умвд
Происшествия, Lada Vision 4x4, АвтоВАЗ, УМВД
12:09 03.10.2025
 
В "АвтоВАЗ" ответили на вопрос о происшествии с Lada Vesta

"АвтоВАЗ" знает о происшествии с Lada Vesta и желает выздоровления пострадавшей

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкLada Vesta
Lada Vesta - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Lada Vesta. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Автопроизводитель "АвтоВАЗ" знает о происшествии с Lada Vesta под Владимиром и намерен его расследовать, компания желает выздоровления пострадавшей, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Ранее в пятницу автоюрист Александр Шумский рассказал РИА Новости, что 18 сентября жительница Гусь-Хрустального района Владимирской области попала в ДТП на автомобиле Lada Vesta, у которого, по словам пострадавшей, заклинило руль. Машина 2025 года выпуска съехала на обочину и несколько раз перевернулась. Женщина находится в больнице, в пятницу ей сделают очередную операцию.
"Мы знаем о происшествии и желаем скорейшего выздоровления пострадавшей. "АвтоВАЗ" намерен всесторонне расследовать этот инцидент, после чего можно будет говорить о его причинах", - заявили в пресс-службе производителя.
В УМВД по Владимирской области подтвердили РИА Новости, что 18 сентября в Гусь-Хрустальном районе было зарегистрировано ДТП с участием легкового автомобиля, но детали комментировать отказались, отметив, что причина аварии устанавливается.
%Здание завода ОАО АвтоВАЗ - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2024
Стали известны причины остановки производства Lada Vesta и Niva
21 декабря 2024, 20:45
 
ПроисшествияLada Vision 4x4АвтоВАЗУМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала