В "АвтоВАЗ" ответили на вопрос о происшествии с Lada Vesta

2025-10-03T12:09+0300
2025-10-03T12:09+0300
2025-10-03T12:09+0300
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Автопроизводитель "АвтоВАЗ" знает о происшествии с Lada Vesta под Владимиром и намерен его расследовать, компания желает выздоровления пострадавшей, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. Ранее в пятницу автоюрист Александр Шумский рассказал РИА Новости, что 18 сентября жительница Гусь-Хрустального района Владимирской области попала в ДТП на автомобиле Lada Vesta, у которого, по словам пострадавшей, заклинило руль. Машина 2025 года выпуска съехала на обочину и несколько раз перевернулась. Женщина находится в больнице, в пятницу ей сделают очередную операцию. "Мы знаем о происшествии и желаем скорейшего выздоровления пострадавшей. "АвтоВАЗ" намерен всесторонне расследовать этот инцидент, после чего можно будет говорить о его причинах", - заявили в пресс-службе производителя. В УМВД по Владимирской области подтвердили РИА Новости, что 18 сентября в Гусь-Хрустальном районе было зарегистрировано ДТП с участием легкового автомобиля, но детали комментировать отказались, отметив, что причина аварии устанавливается.
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Автопроизводитель "АвтоВАЗ" знает о происшествии с Lada Vesta под Владимиром и намерен его расследовать, компания желает выздоровления пострадавшей, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Ранее в пятницу автоюрист Александр Шумский рассказал РИА Новости, что 18 сентября жительница Гусь-Хрустального района Владимирской области попала в ДТП на автомобиле Lada Vesta, у которого, по словам пострадавшей, заклинило руль. Машина 2025 года выпуска съехала на обочину и несколько раз перевернулась. Женщина находится в больнице, в пятницу ей сделают очередную операцию.
"Мы знаем о происшествии и желаем скорейшего выздоровления пострадавшей. "АвтоВАЗ" намерен всесторонне расследовать этот инцидент, после чего можно будет говорить о его причинах", - заявили в пресс-службе производителя.
В УМВД
по Владимирской области подтвердили РИА Новости, что 18 сентября в Гусь-Хрустальном районе было зарегистрировано ДТП с участием легкового автомобиля, но детали комментировать отказались, отметив, что причина аварии устанавливается.
