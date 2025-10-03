https://1prime.ru/20251003/makhachkala-863131288.html

В Махачкале обнаружили майнинговую ферму

В Махачкале обнаружили майнинговую ферму - 03.10.2025, ПРАЙМ

В Махачкале обнаружили майнинговую ферму

Майнинг-ферму с 32 аппаратами для добычи криптовалюты обнаружили в подвале многоэтажки в Махачкале, для подавления шума и охлаждения устройства были помещены в... | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T21:01+0300

2025-10-03T21:01+0300

2025-10-03T21:01+0300

происшествия

дагестан

махачкала

https://cdnn.1prime.ru/img/83326/04/833260487_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_8e9ca5ccd6cc9472ffe2afa42be4c47f.jpg

МАХАЧКАЛА, 3 окт - ПРАЙМ. Майнинг-ферму с 32 аппаратами для добычи криптовалюты обнаружили в подвале многоэтажки в Махачкале, для подавления шума и охлаждения устройства были помещены в емкости с водоэмульсионной жидкостью, сообщили в пресс-службе "Россети Северный Кавказ". "Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго" совместно с сотрудниками правоохранительных органов пресекли майнинг-хищение электроэнергии в столице Дагестана. В подвале многоэтажного дома в микрорайоне Турали обнаружили майнинг-ферму с 32 аппаратами для добычи криптовалюты. Для подавления шума и охлаждения устройств для майнинга владелец фермы поместил их в емкости со специальной водоэмульсионной жидкостью", – говорится в сообщении. Владелец "фермы-амфибии" незаконно подключил оборудование к сети. Отмечается, что круглосуточно работающие аппараты создавали дополнительную нагрузку на внутридомовые электрические сети и энергооборудование, снижали напряжение и приводили к выходу из строя бытовой техники жильцов. Сумма ущерба, нанесенного энергокомпании, оценили в сумму около 10 миллионов рублей. Аппаратуру изъяли, специалисты устанавливают причастных к хищению электроэнергии. Правительство России с 1 января 2025 по 15 марта 2031 года ввело запрет на майнинг в 10 регионах страны, в том числе в Дагестане.

https://1prime.ru/20250911/mayning-862111608.html

дагестан

махачкала

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дагестан, махачкала