В Махачкале обнаружили майнинговую ферму

2025-10-03T21:01+0300
2025-10-03T21:01+0300
происшествия
дагестан
махачкала
МАХАЧКАЛА, 3 окт - ПРАЙМ. Майнинг-ферму с 32 аппаратами для добычи криптовалюты обнаружили в подвале многоэтажки в Махачкале, для подавления шума и охлаждения устройства были помещены в емкости с водоэмульсионной жидкостью, сообщили в пресс-службе "Россети Северный Кавказ". "Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго" совместно с сотрудниками правоохранительных органов пресекли майнинг-хищение электроэнергии в столице Дагестана. В подвале многоэтажного дома в микрорайоне Турали обнаружили майнинг-ферму с 32 аппаратами для добычи криптовалюты. Для подавления шума и охлаждения устройств для майнинга владелец фермы поместил их в емкости со специальной водоэмульсионной жидкостью", – говорится в сообщении. Владелец "фермы-амфибии" незаконно подключил оборудование к сети. Отмечается, что круглосуточно работающие аппараты создавали дополнительную нагрузку на внутридомовые электрические сети и энергооборудование, снижали напряжение и приводили к выходу из строя бытовой техники жильцов. Сумма ущерба, нанесенного энергокомпании, оценили в сумму около 10 миллионов рублей. Аппаратуру изъяли, специалисты устанавливают причастных к хищению электроэнергии. Правительство России с 1 января 2025 по 15 марта 2031 года ввело запрет на майнинг в 10 регионах страны, в том числе в Дагестане.
дагестан, махачкала
Происшествия, Дагестан, Махачкала
21:01 03.10.2025
 
МАХАЧКАЛА, 3 окт - ПРАЙМ. Майнинг-ферму с 32 аппаратами для добычи криптовалюты обнаружили в подвале многоэтажки в Махачкале, для подавления шума и охлаждения устройства были помещены в емкости с водоэмульсионной жидкостью, сообщили в пресс-службе "Россети Северный Кавказ".
"Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго" совместно с сотрудниками правоохранительных органов пресекли майнинг-хищение электроэнергии в столице Дагестана. В подвале многоэтажного дома в микрорайоне Турали обнаружили майнинг-ферму с 32 аппаратами для добычи криптовалюты. Для подавления шума и охлаждения устройств для майнинга владелец фермы поместил их в емкости со специальной водоэмульсионной жидкостью", – говорится в сообщении.
Владелец "фермы-амфибии" незаконно подключил оборудование к сети. Отмечается, что круглосуточно работающие аппараты создавали дополнительную нагрузку на внутридомовые электрические сети и энергооборудование, снижали напряжение и приводили к выходу из строя бытовой техники жильцов.
Сумма ущерба, нанесенного энергокомпании, оценили в сумму около 10 миллионов рублей. Аппаратуру изъяли, специалисты устанавливают причастных к хищению электроэнергии.
Правительство России с 1 января 2025 по 15 марта 2031 года ввело запрет на майнинг в 10 регионах страны, в том числе в Дагестане.
