Правительство и Минпромторг продолжат поддержку промышленного комплекса ЛНР

2025-10-03T21:43+0300

экономика

промышленность

россия

лнр

рф

денис мантуров

минпромторг

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Правительство и Минпромторг России продолжат оказывать поддержку промышленному комплексу Луганской Народной Республики, сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова по итогам его рабочей поездки в регион. "На встрече с Леонидом Пасечником Денис Мантуров обсудил с главой ЛНР вопросы восстановления и модернизации предприятий региона, а также высоко оценил динамику развития индустриального сектора региона и работу регионального фонда развития промышленности. Первый вице-премьер подчеркнул, что поддержка промышленного комплекса ЛНР правительством и Минпромторгом России будет продолжена", — говорится в сообщении. Мантуров в сопровождении главы региона посетил промышленные предприятия региона. Он ознакомился с производственной деятельностью предприятия по выпуску алюминиевых радиаторов отопления и алюминиевого профиля "Юнис". Мантуров поручил Минпромторгу проработать создание индустриального парка для дальнейшего расширения производства всей номенклатуры выпускаемой предприятием продукции. Кроме того, первый вице-премьер поручил министерству совместно с правительством ЛНР проработать вопрос оказания предприятию мер господдержки по компенсации части процентной ставки по кредитам, взятым на пополнение оборотных средств. Первый вице-премьер также ознакомился с производственной деятельностью машиностроительного завода "Лугцентрокуз им. С.С. Монятовского", специализирующегося на изготовлении запчастей и готовых изделий для железнодорожного транспорта. "Денис Мантуров поручил Минпромторгу России совместно с правительством ЛНР разработать программу восстановления, модернизации и увеличения производственных мощностей предприятия, а также рассмотреть вопрос дальнейшего предоставления заводу мер государственной поддержки, в том числе с использованием возможностей регионального фонда развития промышленности", — говорится в сообщении.

