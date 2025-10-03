https://1prime.ru/20251003/merts-863123916.html

Politico: Мерц сорвался на встрече ЕС из-за нового плана против России

2025-10-03T17:58+0300

2025-10-03T17:58+0300

2025-10-03T17:58+0300

мировая экономика

германия

брюссель

польша

фридрих мерц

дмитрий песков

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857329293_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d4c45dd70a9798a9b3eaead50c75156f.jpg

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Идея Европейской комиссии по созданию защитной линии из беспилотников против России подверглась резкой критике со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца, пишет издание Politico."Идея Европейской комиссии о создании стены из беспилотников дала трещину <…>. И название, и концепция вызывают критику. <…> Канцлер Германии Фридрих Мерц, находясь в зале, раскритиковал план в выражениях, которые один из дипломатов, знакомых с ходом дискуссии, назвал "очень резкими", — говорится в материале.Издание подчеркивает, что основное противоречие связано с намерением Брюсселя использовать средства Европейского Союза для финансирования этого проекта, для чего необходимо согласие всех стран - членов ЕС.О необходимости возведения "стены дронов" в ЕС заговорили на фоне голословных обвинений в адрес России в том, что ее беспилотники и самолеты нарушали воздушное пространство стран Евросоюза, в частности Польши и Эстонии.Как заметил по этому поводу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, история показывает, что создание стен — это всегда плохо.По словам главы Департамента европейских проблем МИД Владислава Масленникова, к пониманию параметров "стены" в ЕС пока не пришли, а истерика вокруг попадания на территорию союза неких беспилотников раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.

2025

Новости

