Миронов предложил упростить процедуру получения звания "Ветеран труда"

Миронов предложил упростить процедуру получения звания "Ветеран труда"

2025-10-03T01:19+0300

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением упростить процедуру предоставления работникам промышленных предприятий звания "Ветеран труда", документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Обращаюсь к Вам, уважаемый Антон Андреевич, с просьбой рассмотреть возможность оптимизации процедуры получения статуса "Ветеран труда" для работников отраслей промышленности, находящихся в ведении Минпромторга России", - сказано в обращении. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что предлагается упростить и сделать более эффективной процедуру присвоения работникам промышленных предприятий высокого звания "Ветеран труда". Для этого, по его словам, необходимо упростить правила вручения ведомственных знаков отличия министерства, дающих право на получение статуса "ветерана". "Существующая система присвоения звания "Ветерана" работникам предприятий, находящихся в ведении Минпромторга, сильно забюрократизирована. Они могут получить его только после прохождения многоуровневой системы награждений. Сначала нужно получить одну из 17 ведомственных наград. Например, "Почетный металлург", "Почетный горняк", "Почетный работник торговли". Через три года работники могут претендовать на медаль "Трудовая доблесть", которую вручают по линии Минпромторга, и только потом – звания "Ветеран труда", - рассказал лидер партии. По мнению Миронов, такая система создает искусственные временные барьеры и ограничивает заслуженное признание трудовых заслуг многих работников предприятий российской промышленности. Политик подчеркнул, что такой порядок препятствует заслуженному признанию трудовых достижений граждан, которые всю свою жизнь отработали в станкостроении и тяжелом машиностроении, оборонно-промышленном комплексе, в металлургической, горной, радиоэлектронной, судостроительной, авиационной промышленности. "На практике это означает, что среди сотен тысяч работников промпредприятий, вредных и опасных производств, заслуженную награду вручают лишь единицам", - считает он. Миронов также сообщил, что в большинстве федеральных министерств процедура присвоения статуса "Ветеран труда" гораздо проще, чем в Минпромторге. В пример он привел работников, которые получают его по линии Минтруда, Минпросвещения или Минкультуры. Им, как уточнил депутат, достаточно наличия почётной грамоты ведомства или ведомственного знака отличия и специального трудового стажа, и нет необходимости проходить многоступенчатую систему с долгими ожиданиями между наградами. "Партия "Справедливая Россия – За правду" призывает руководство Минпромторга рассмотреть возможность упрощения порядка присвоения звания "Ветеран труда" сотрудникам предприятий, находящихся в ведении министерства. Решение этого вопроса будет способствовать восстановлению справедливости и повышению мотивации работников ключевых отраслей российской промышленности", – заключил Миронов.

