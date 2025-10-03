https://1prime.ru/20251003/mishustin-863125078.html

Правительство выделит миллиард рублей на подготовку кадров в сфере БПЛА

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Кабмин выделит на программы подготовки кадров в сфере беспилотных авиасистем еще 1 миллиард рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "О расширении финансирования программ подготовки кадров, прежде всего, для перспективной отрасли беспилотных авиационных систем. Они востребованы во многих сферах - в сельском хозяйстве, логистике, строительстве, энергетике и многих других... Выделим дополнительно на текущий год еще 1 миллиард рублей", - сказал Мишустин на совещании с правительством. Решение позволит подготовить порядка 6 тысяч специалистов. Выделенные средства в том числе пойдут на обучение студентов и оплату труда преподавателей. "Страна получит больше профессионалов, которые смогут впоследствии расширять это важное направление. Разрабатывать, производить и эксплуатировать беспилотники для самых разных сфер и нужд и совершенствовать нашу отечественную экономику", – подчеркнул Мишустин.

