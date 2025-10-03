https://1prime.ru/20251003/momotov-863112372.html
Компаньона экс-судьи Момотова оставили под стражей
Компаньона экс-судьи Момотова оставили под стражей - 03.10.2025, ПРАЙМ
Компаньона экс-судьи Момотова оставили под стражей
Компаньон экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова Андрей Марченко не смог обжаловать арест в Краснодарском краевом суде и остался под стражей до 18... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T13:38+0300
2025-10-03T13:38+0300
2025-10-03T13:38+0300
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860525685_0:896:2048:2048_1920x0_80_0_0_50360dfec01b0ce30cdf4f2bf93c712d.jpg
КРАСНОДАР, 3 окт - ПРАЙМ. Компаньон экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова Андрей Марченко не смог обжаловать арест в Краснодарском краевом суде и остался под стражей до 18 ноября, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. "Не смог обжаловать арест. (Остался под стражей - ред.) до 18 ноября 2025 года", - сообщили агентству в пресс-службе. Октябрьский суд Краснодара арестовал Марченко 20 сентября, ему вменяют мошенничество в особо крупном размере. Сын Марченко, Иван, также арестован в Краснодаре по делу о мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере (часть 4 статьи 159, пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда Виктора Момотова в связи с его письменным заявлением. Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который также предполагает гарантии неприкосновенности. Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.
https://1prime.ru/20251003/suleymanov-863112258.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860525685_0:704:2048:2240_1920x0_80_0_0_df10566dac22121b86c1d04c4fca8262.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия
Компаньона экс-судьи Момотова оставили под стражей
Компаньон экс-судьи ВС РФ Момотова Марченко остался под стражей до 18 ноября
КРАСНОДАР, 3 окт - ПРАЙМ. Компаньон экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова Андрей Марченко не смог обжаловать арест в Краснодарском краевом суде и остался под стражей до 18 ноября, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Не смог обжаловать арест. (Остался под стражей - ред.) до 18 ноября 2025 года", - сообщили агентству в пресс-службе.
Октябрьский суд Краснодара арестовал Марченко 20 сентября, ему вменяют мошенничество в особо крупном размере.
Сын Марченко, Иван, также арестован в Краснодаре по делу о мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере (часть 4 статьи 159, пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ).
Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда Виктора Момотова в связи с его письменным заявлением. Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который также предполагает гарантии неприкосновенности.
Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.
Силовики задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова