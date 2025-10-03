Компаньона экс-судьи Момотова оставили под стражей

https://1prime.ru/20251003/momotov-863112372.html

2025-10-03T13:38+0300

КРАСНОДАР, 3 окт - ПРАЙМ. Компаньон экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова Андрей Марченко не смог обжаловать арест в Краснодарском краевом суде и остался под стражей до 18 ноября, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. "Не смог обжаловать арест. (Остался под стражей - ред.) до 18 ноября 2025 года", - сообщили агентству в пресс-службе. Октябрьский суд Краснодара арестовал Марченко 20 сентября, ему вменяют мошенничество в особо крупном размере. Сын Марченко, Иван, также арестован в Краснодаре по делу о мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере (часть 4 статьи 159, пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда Виктора Момотова в связи с его письменным заявлением. Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который также предполагает гарантии неприкосновенности. Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.

