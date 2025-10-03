https://1prime.ru/20251003/moshelovka-863102689.html

Россиян предупредили о схеме мошенничества под предлогом продаж авто

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Мошенники создают фальшивые посреднические фирмы, предлагающие россиянам "ускоренное" приобретение и оформление автомобилей по заниженным ставкам утилизационного сбора, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Мошенники создают фальшивые посреднические фирмы, предлагающие "ускоренное" приобретение и оформление автомобилей по заниженным ставкам утилизационного сбора. Активно используются Telegram-каналы и чаты для таргетированной рекламы", - говорится в сообщении. Также сообщается, что на видеозвонках с применением дипфейков "менеджеры" с поддельными лицами и голосами демонстрируют автомобили по заведомо заниженным ценам. После согласия жертвы мошенники требуют крупную предоплату без оформления официальных документов. Эксперты объясняют актуальность этой схемы тем, что ожидается рост утилизационного сбора с 1 ноября и общей динамикой цен на автомобили, что создает повышенный спрос на "выгодные" предложения". "Мошеловка" советует проверять юридическую информацию о компании-продавце через официальные реестры ФНС России. Не перечислять деньги без оформления официальных документов с указанием реквизитов сторон. Также эксперты напоминают, что отказ от личной встречи в офисе и требования внести предоплату для "бронирования" - ключевые признаки мошенничества. Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров, который покрывает дальнейшие затраты на утилизацию автомобиля. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Так, при ввозе физлицами для личного пользования новых машин возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров утильсбор составляет 3,4 тысячи рублей, а для автомобилей с пробегом старше трех лет - 5,2 тысячи рублей. При этом базовая ставка утильсбора составляет 20 тысяч рублей. А юрлица при ввозе автомобилей платят утильсбор минимум в 150,2 тысячи рублей для новых (до трех лет) и 383,4 тысячи рублей для машин с пробегом старше трех лет. Минпромторг подготовил проект постановления правительства РФ, которым предлагается с 1 ноября 2025 года при расчете утилизационного сбора учитывать мощность двигателя автомобиля. Кроме того, с 1 ноября 2025 года предлагается применять льготный коэффициент утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых физлицами на территорию страны, только на авто с двигателем до 160 лошадиных сил.

