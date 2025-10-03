https://1prime.ru/20251003/moshenniki-863126717.html

ЦБ назвал самые распространенные фразы мошенников

финансы

банки

банк россия

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Банк России перечислил топ-10 распространенных фраз мошенников, по которым можно быстро распознать обман. "Действительно, мошенники очень изобретательны в схемах обмана, а некоторые еще бывают очень убедительными. Мы собрали топ-10 распространенных фраз кибермошенников, которые они сейчас используют чаще всего. По ним можно быстро вычислить обман", - говорится в сообщении в Telegram-канале регулятора. Распространенные фразы, когда мошенники звонят по телефону: "Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора"; "Финансирование запрещенной (экстремистской) организации"; "Звоню по поводу удаленной работы". Также это фразы: "Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступило заказное письмо (посылка)"; "На ваших банковских счетах обнаружены неучтенные средства"; "Необходимо задекларировать денежные средства и ценности"; "Ваш аккаунт на портале "Госуслуг" взломан, неизвестные пытаются получить доступ к вашей учетной записи". Когда мошенники пишут в мессенджерах, то среди популярных фраз, согласно информации ЦБ, следующие: "Беспокоит директор департамента (руководитель компании). Связываюсь с вами из-за текущей проверки"; "Это ты на фото?"; "Оплатите имеющуюся задолженность, штраф". "Если вы или ваши близкие услышали эти слова по телефону - просто положите трубку. Если получили письмо с похожими фразами - не реагируйте на него и заблокируйте автора сообщения", - советует Банк России. Для дополнительной защиты предложите своим родителям подключить сервис второй руки - так вы сможете даже дистанционно вовремя остановить перевод денег мошенникам, также советует ЦБ.

