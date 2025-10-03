Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ назвал самые распространенные фразы мошенников - 03.10.2025
ЦБ назвал самые распространенные фразы мошенников
финансы
банки
банк россия
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Банк России перечислил топ-10 распространенных фраз мошенников, по которым можно быстро распознать обман. "Действительно, мошенники очень изобретательны в схемах обмана, а некоторые еще бывают очень убедительными. Мы собрали топ-10 распространенных фраз кибермошенников, которые они сейчас используют чаще всего. По ним можно быстро вычислить обман", - говорится в сообщении в Telegram-канале регулятора. Распространенные фразы, когда мошенники звонят по телефону: "Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора"; "Финансирование запрещенной (экстремистской) организации"; "Звоню по поводу удаленной работы". Также это фразы: "Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступило заказное письмо (посылка)"; "На ваших банковских счетах обнаружены неучтенные средства"; "Необходимо задекларировать денежные средства и ценности"; "Ваш аккаунт на портале "Госуслуг" взломан, неизвестные пытаются получить доступ к вашей учетной записи". Когда мошенники пишут в мессенджерах, то среди популярных фраз, согласно информации ЦБ, следующие: "Беспокоит директор департамента (руководитель компании). Связываюсь с вами из-за текущей проверки"; "Это ты на фото?"; "Оплатите имеющуюся задолженность, штраф". "Если вы или ваши близкие услышали эти слова по телефону - просто положите трубку. Если получили письмо с похожими фразами - не реагируйте на него и заблокируйте автора сообщения", - советует Банк России. Для дополнительной защиты предложите своим родителям подключить сервис второй руки - так вы сможете даже дистанционно вовремя остановить перевод денег мошенникам, также советует ЦБ.
финансы, банки, банк россия
Финансы, Банки, банк Россия
18:31 03.10.2025
 
ЦБ назвал самые распространенные фразы мошенников

В ЦБ назвали самые распространенные фразы мошенников, по которым можно вычислить обман

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Банк России перечислил топ-10 распространенных фраз мошенников, по которым можно быстро распознать обман.
"Действительно, мошенники очень изобретательны в схемах обмана, а некоторые еще бывают очень убедительными. Мы собрали топ-10 распространенных фраз кибермошенников, которые они сейчас используют чаще всего. По ним можно быстро вычислить обман", - говорится в сообщении в Telegram-канале регулятора.
Распространенные фразы, когда мошенники звонят по телефону: "Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора"; "Финансирование запрещенной (экстремистской) организации"; "Звоню по поводу удаленной работы".
Также это фразы: "Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступило заказное письмо (посылка)"; "На ваших банковских счетах обнаружены неучтенные средства"; "Необходимо задекларировать денежные средства и ценности"; "Ваш аккаунт на портале "Госуслуг" взломан, неизвестные пытаются получить доступ к вашей учетной записи".
Когда мошенники пишут в мессенджерах, то среди популярных фраз, согласно информации ЦБ, следующие: "Беспокоит директор департамента (руководитель компании). Связываюсь с вами из-за текущей проверки"; "Это ты на фото?"; "Оплатите имеющуюся задолженность, штраф".
"Если вы или ваши близкие услышали эти слова по телефону - просто положите трубку. Если получили письмо с похожими фразами - не реагируйте на него и заблокируйте автора сообщения", - советует Банк России.
Для дополнительной защиты предложите своим родителям подключить сервис второй руки - так вы сможете даже дистанционно вовремя остановить перевод денег мошенникам, также советует ЦБ.
