Проезд по Московскому скоростному диаметру проиндексируют с 13 октября - 03.10.2025
Проезд по Московскому скоростному диаметру проиндексируют с 13 октября
Проезд по Московскому скоростному диаметру проиндексируют с 13 октября - 03.10.2025
Проезд по Московскому скоростному диаметру проиндексируют с 13 октября
Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы будет проиндексирована с 13 октября на 3 рубля - с 7 до 10 рублей за... | 03.10.2025
2025-10-03T18:26+0300
2025-10-03T18:26+0300
бизнес
москва
московская область
яндекс.карты
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы будет проиндексирована с 13 октября на 3 рубля - с 7 до 10 рублей за участок, проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники, сообщили в столичном департаменте транспорта. "С 13 октября 2025 года на 3 рубля, с 7 до 10 рублей за участок, будет проиндексирована стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы: с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00. Проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда — 950 рублей — не изменится", - говорится в Telegram-канале дептранса. В ведомстве отметили, что в пользу автомобилистов проезд по конкретному участку МСД считается платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Например, проезд по участку бесплатный, если автомобиль заехал на него в 6.55, а выехал в 7.30 или заехал на участок в 10.55, а выехал в 11.30. "Для машин оперативных служб и почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также автомобилей такси с лицензией Москвы и Московской области проезд по МСД бесплатный всегда", - рассказали в дептрансе. В департаменте добавили, что стоимость всех совершенных за сутки проездов по МСД суммируется, после чего в течение пяти дней выставляется единый платеж за все проезды по трассе за день. Оплачивать проезд рекомендуется только через официальные ресурсы: на сайте msd.mos.ru, через приложение "Парковки России", на Госуслугах, в приложениях "Яндекс Карты" и "Навигатор", а также в приложениях банков, где указаны данные об автомобиле.
москва
московская область
бизнес, москва, московская область, яндекс.карты
Бизнес, МОСКВА, Московская область, Яндекс.Карты
18:26 03.10.2025
 
Проезд по Московскому скоростному диаметру проиндексируют с 13 октября

Проезд по Московскому скоростному диаметру проиндексируют в критически загруженные часы

Автомобильная пробка. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы будет проиндексирована с 13 октября на 3 рубля - с 7 до 10 рублей за участок, проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"С 13 октября 2025 года на 3 рубля, с 7 до 10 рублей за участок, будет проиндексирована стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы: с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00. Проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда — 950 рублей — не изменится", - говорится в Telegram-канале дептранса.
В ведомстве отметили, что в пользу автомобилистов проезд по конкретному участку МСД считается платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Например, проезд по участку бесплатный, если автомобиль заехал на него в 6.55, а выехал в 7.30 или заехал на участок в 10.55, а выехал в 11.30.
"Для машин оперативных служб и почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также автомобилей такси с лицензией Москвы и Московской области проезд по МСД бесплатный всегда", - рассказали в дептрансе.
В департаменте добавили, что стоимость всех совершенных за сутки проездов по МСД суммируется, после чего в течение пяти дней выставляется единый платеж за все проезды по трассе за день. Оплачивать проезд рекомендуется только через официальные ресурсы: на сайте msd.mos.ru, через приложение "Парковки России", на Госуслугах, в приложениях "Яндекс Карты" и "Навигатор", а также в приложениях банков, где указаны данные об автомобиле.
Хуснуллин сообщил о начале строительства дороги "Северный обход Омска"
