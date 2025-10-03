https://1prime.ru/20251003/moskva-863126301.html

Проезд по Московскому скоростному диаметру проиндексируют с 13 октября

Проезд по Московскому скоростному диаметру проиндексируют с 13 октября - 03.10.2025, ПРАЙМ

Проезд по Московскому скоростному диаметру проиндексируют с 13 октября

Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы будет проиндексирована с 13 октября на 3 рубля - с 7 до 10 рублей за... | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T18:26+0300

2025-10-03T18:26+0300

2025-10-03T18:26+0300

бизнес

москва

московская область

яндекс.карты

https://cdnn.1prime.ru/img/76922/44/769224471_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_bd0b1170374c9d13780b11395d007993.jpg

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы будет проиндексирована с 13 октября на 3 рубля - с 7 до 10 рублей за участок, проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники, сообщили в столичном департаменте транспорта. "С 13 октября 2025 года на 3 рубля, с 7 до 10 рублей за участок, будет проиндексирована стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы: с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00. Проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда — 950 рублей — не изменится", - говорится в Telegram-канале дептранса. В ведомстве отметили, что в пользу автомобилистов проезд по конкретному участку МСД считается платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Например, проезд по участку бесплатный, если автомобиль заехал на него в 6.55, а выехал в 7.30 или заехал на участок в 10.55, а выехал в 11.30. "Для машин оперативных служб и почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также автомобилей такси с лицензией Москвы и Московской области проезд по МСД бесплатный всегда", - рассказали в дептрансе. В департаменте добавили, что стоимость всех совершенных за сутки проездов по МСД суммируется, после чего в течение пяти дней выставляется единый платеж за все проезды по трассе за день. Оплачивать проезд рекомендуется только через официальные ресурсы: на сайте msd.mos.ru, через приложение "Парковки России", на Госуслугах, в приложениях "Яндекс Карты" и "Навигатор", а также в приложениях банков, где указаны данные об автомобиле.

https://1prime.ru/20251003/khusnullin-863119962.html

москва

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, московская область, яндекс.карты