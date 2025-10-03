https://1prime.ru/20251003/mts-863103821.html

В МТС рассказали, как не навредить смартфону

В МТС рассказали, как не навредить смартфону

2025-10-03T06:11+0300

технологии

бизнес

мтс

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Для безопасного и комфортного сна уведомления на смартфоне рекомендуется отключать или вовсе ставить его на авиарежим, также не стоит класть гаджет под подушку - лучше убрать на прикроватную тумбочку или столик, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына. "Чтобы смартфон не мешал полноценному восстановлению организма, рекомендуем переводить устройство в авиарежим или хотя бы отключать уведомления на ночь. Кроме того, нужно активировать фильтр синего света - режимы Night Shift или их аналоги снижают нагрузку на глаза и помогают быстрее заснуть. Телефон следует оставлять на прикроватной тумбочке или столике, а не под подушкой, чтобы исключить риск перегрева", - сказала она. Смартфон, оставленный под подушкой во время зарядки, может нагреваться, особенно если используется неоригинальное зарядное устройство или плотный чехол. Эксперт рекомендует использовать смарт-будильники или фитнес-браслеты: они могут заменить смартфон в роли будильника и стать помощником в контроле фаз сна. Голицына объяснила, что уровень мощности смартфона слишком мал, чтобы навредить человеку. Современные телефоны соответствуют жестким нормам SAR (показатель удельного поглощения энергии), и даже при активных звонках излучение в сотни раз ниже санитарных пределов. Однако светодиодные дисплеи телефонов излучают заметное количество синего света. Именно он, по словам эксперта, снижает выработку мелатонина - гормона, регулирующего циклы сна и бодрствования. "Как известно, привычка пролистывать соцсети перед сном может отодвигать момент засыпания и ухудшать качество отдыха. Даже если вы не просыпаетесь от вибрации или уведомлений, нервная система фиксирует эти сигналы. В итоге фазы глубокого сна становятся короче, а утром человек чувствует себя менее отдохнувшим", - добавила Голицына.

