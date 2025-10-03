Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Исполнительный совет МВФ назначил Каца на пост первого замглавы - 03.10.2025, ПРАЙМ
Исполнительный совет МВФ назначил Каца на пост первого замглавы
2025-10-03T23:55+0300
2025-10-03T23:55+0300
ВАШИНГТОН, 3 окт - ПРАЙМ. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил кандидатуру руководителя аппарата министра финансов США Дэниела Каца, сыгравшего ключевую роль в создании совместного инвестфонда Вашингтона и Киева, на пост первого замглавы МВФ, говорится в заявлении организации. "Исполнительный совет МВФ сегодня утвердил назначение Дэна Каца на должность первого заместителя директора-распорядителя со вступлением в должность 6 октября. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева предложила назначить его на эту должность 19 сентября 2025 года", - указано в распространенном релизе фонда. Отмечается, что Кац являлся главным советником американского министра финансов Скотта Бессента и помогал развивать экономическое партнерство между США и Украиной.
23:55 03.10.2025
 
Исполнительный совет МВФ назначил Каца на пост первого замглавы

Исполнительный совет МВФ утвердил назначение Дэниела Каца на пост первого замглавы

© AFP / Yuri GripasШтаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AFP / Yuri Gripas
ВАШИНГТОН, 3 окт - ПРАЙМ. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил кандидатуру руководителя аппарата министра финансов США Дэниела Каца, сыгравшего ключевую роль в создании совместного инвестфонда Вашингтона и Киева, на пост первого замглавы МВФ, говорится в заявлении организации.
"Исполнительный совет МВФ сегодня утвердил назначение Дэна Каца на должность первого заместителя директора-распорядителя со вступлением в должность 6 октября. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева предложила назначить его на эту должность 19 сентября 2025 года", - указано в распространенном релизе фонда.
Отмечается, что Кац являлся главным советником американского министра финансов Скотта Бессента и помогал развивать экономическое партнерство между США и Украиной.
На Западе рассказали, как МВФ вскрыл многомиллиардный просчет Киева
12 сентября, 07:35
 
