Исполнительный совет МВФ назначил Каца на пост первого замглавы

2025-10-03T23:55+0300
2025-10-03T23:55+0300
2025-10-03T23:55+0300
ВАШИНГТОН, 3 окт - ПРАЙМ. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил кандидатуру руководителя аппарата министра финансов США Дэниела Каца, сыгравшего ключевую роль в создании совместного инвестфонда Вашингтона и Киева, на пост первого замглавы МВФ, говорится в заявлении организации. "Исполнительный совет МВФ сегодня утвердил назначение Дэна Каца на должность первого заместителя директора-распорядителя со вступлением в должность 6 октября. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева предложила назначить его на эту должность 19 сентября 2025 года", - указано в распространенном релизе фонда. Отмечается, что Кац являлся главным советником американского министра финансов Скотта Бессента и помогал развивать экономическое партнерство между США и Украиной.
