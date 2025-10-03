https://1prime.ru/20251003/mvf-863136244.html

Исполнительный совет МВФ назначил Каца на пост первого замглавы

2025-10-03T23:55+0300

ВАШИНГТОН, 3 окт - ПРАЙМ. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил кандидатуру руководителя аппарата министра финансов США Дэниела Каца, сыгравшего ключевую роль в создании совместного инвестфонда Вашингтона и Киева, на пост первого замглавы МВФ, говорится в заявлении организации. "Исполнительный совет МВФ сегодня утвердил назначение Дэна Каца на должность первого заместителя директора-распорядителя со вступлением в должность 6 октября. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева предложила назначить его на эту должность 19 сентября 2025 года", - указано в распространенном релизе фонда. Отмечается, что Кац являлся главным советником американского министра финансов Скотта Бессента и помогал развивать экономическое партнерство между США и Украиной.

