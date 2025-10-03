https://1prime.ru/20251003/myunkhen-863108924.html

Аэропорт Мюнхена возобновил полеты после инцидента с БПЛА

Аэропорт баварской столицы возобновил работу после приостановки полетов из-за дронов в воздушном пространстве, следует из данных электронного табло воздушной... | 03.10.2025, ПРАЙМ

БЕРЛИН, 3 окт - ПРАЙМ. Аэропорт баварской столицы возобновил работу после приостановки полетов из-за дронов в воздушном пространстве, следует из данных электронного табло воздушной гавани. Вечером 2 октября управление воздушного движения Германии ограничило полеты в аэропорту Мюнхена с 22.18 (23.18 мск), а затем и вовсе приостановило их из-за нескольких случаев обнаружения дронов. Данных о принадлежности беспилотников нет. Согласно данным онлайн-тало, первым после возобновления полетов вылетел рейс в Варну в 5.50 (6.50 мск).

