Аэропорт Мюнхена возобновил полеты после инцидента с БПЛА
03.10.2025
Аэропорт Мюнхена возобновил полеты после инцидента с БПЛА
03.10.2025
2025-10-03T11:12+0300
2025-10-03T11:12+0300
2025-10-03T11:12+0300
БЕРЛИН, 3 окт - ПРАЙМ. Аэропорт баварской столицы возобновил работу после приостановки полетов из-за дронов в воздушном пространстве, следует из данных электронного табло воздушной гавани. Вечером 2 октября управление воздушного движения Германии ограничило полеты в аэропорту Мюнхена с 22.18 (23.18 мск), а затем и вовсе приостановило их из-за нескольких случаев обнаружения дронов. Данных о принадлежности беспилотников нет. Согласно данным онлайн-тало, первым после возобновления полетов вылетел рейс в Варну в 5.50 (6.50 мск).
