Аэропорт Мюнхена возобновил полеты после инцидента с БПЛА - 03.10.2025
Аэропорт Мюнхена возобновил полеты после инцидента с БПЛА
Аэропорт Мюнхена возобновил полеты после инцидента с БПЛА - 03.10.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Мюнхена возобновил полеты после инцидента с БПЛА
Аэропорт баварской столицы возобновил работу после приостановки полетов из-за дронов в воздушном пространстве, следует из данных электронного табло воздушной... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T11:12+0300
2025-10-03T11:12+0300
БЕРЛИН, 3 окт - ПРАЙМ. Аэропорт баварской столицы возобновил работу после приостановки полетов из-за дронов в воздушном пространстве, следует из данных электронного табло воздушной гавани. Вечером 2 октября управление воздушного движения Германии ограничило полеты в аэропорту Мюнхена с 22.18 (23.18 мск), а затем и вовсе приостановило их из-за нескольких случаев обнаружения дронов. Данных о принадлежности беспилотников нет. Согласно данным онлайн-тало, первым после возобновления полетов вылетел рейс в Варну в 5.50 (6.50 мск).
11:12 03.10.2025
 
Аэропорт Мюнхена возобновил полеты после инцидента с БПЛА

Аэропорт Мюнхена возобновил работу после приостановки полетов из-за дронов

© РИА Новости . Илья Наймушин
Пассажирский самолет
Пассажирский самолет - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Пассажирский самолет. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
БЕРЛИН, 3 окт - ПРАЙМ. Аэропорт баварской столицы возобновил работу после приостановки полетов из-за дронов в воздушном пространстве, следует из данных электронного табло воздушной гавани.
Вечером 2 октября управление воздушного движения Германии ограничило полеты в аэропорту Мюнхена с 22.18 (23.18 мск), а затем и вовсе приостановило их из-за нескольких случаев обнаружения дронов. Данных о принадлежности беспилотников нет.
Согласно данным онлайн-тало, первым после возобновления полетов вылетел рейс в Варну в 5.50 (6.50 мск).
 
ПроисшествияМюнхенГЕРМАНИЯБизнес
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
