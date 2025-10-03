https://1prime.ru/20251003/nato--863108753.html
2025-10-03T10:56+0300
ВАРШАВА, 3 окт – ПРАЙМ. Польша продлит топливопровод НАТО от границы с Германией, сообщил заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик. В пятницу в Военном образовательном центре в Варшаве проходит церемония подписания предварительного соглашения об интеграции трубопроводных систем Польши и НАТО. "Этот проект предполагает строительство топливопровода длиной 300 километров от границы с Германией до базы PERN (польский оператор трубопроводов – ред.) в Быдгоще", - сказал Томчик. Он отметил, что стоимость проекта будет составлять около 20 миллиардов злотых (около 5,5 миллиардов долларов). Замминистра утверждает, что эти средства уже запланированы штаб-квартирой НАТО. Томчик уточнил, что речь идет о продлении стратегического трубопровода, который строился в ожидании войны с Советским союзом. "В 60-70-х годах в НАТО создали большую систему трубопроводов. Это было сделано на случай столкновения с Советским союзом, а реально – с Россией. На поле боя самое важное – это техника, боеприпасы и топливо", - добавил он. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
