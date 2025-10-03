Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша продлит топливопровод НАТО от границы с Германией - 03.10.2025
https://1prime.ru/20251003/nato--863108753.html
Польша продлит топливопровод НАТО от границы с Германией
Польша продлит топливопровод НАТО от границы с Германией - 03.10.2025, ПРАЙМ
Польша продлит топливопровод НАТО от границы с Германией
Польша продлит топливопровод НАТО от границы с Германией, сообщил заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик. | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T10:56+0300
2025-10-03T10:56+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/75892/73/758927344_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_75076231786662a5bb650fd2aec30680.jpg
https://1prime.ru/20250917/nato-862407198.html
10:56 03.10.2025
 
Польша продлит топливопровод НАТО от границы с Германией

Польша продлит топливопровод НАТО от границы с Германией до базы PERN

© flickr.com / włodiФлаг Польши
Флаг Польши - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Флаг Польши. Архивное фото
© flickr.com / włodi
ВАРШАВА, 3 окт – ПРАЙМ. Польша продлит топливопровод НАТО от границы с Германией, сообщил заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик.
В пятницу в Военном образовательном центре в Варшаве проходит церемония подписания предварительного соглашения об интеграции трубопроводных систем Польши и НАТО.
"Этот проект предполагает строительство топливопровода длиной 300 километров от границы с Германией до базы PERN (польский оператор трубопроводов – ред.) в Быдгоще", - сказал Томчик.
Он отметил, что стоимость проекта будет составлять около 20 миллиардов злотых (около 5,5 миллиардов долларов). Замминистра утверждает, что эти средства уже запланированы штаб-квартирой НАТО.
Томчик уточнил, что речь идет о продлении стратегического трубопровода, который строился в ожидании войны с Советским союзом.
"В 60-70-х годах в НАТО создали большую систему трубопроводов. Это было сделано на случай столкновения с Советским союзом, а реально – с Россией. На поле боя самое важное – это техника, боеприпасы и топливо", - добавил он.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
