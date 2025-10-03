https://1prime.ru/20251003/nezavisimost-863108443.html
На Украине заявили, что в ближайшие годы не достигнут независимости по газу
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Украина в ближайшие годы не достигнет энергетической независимости в контексте природного газа, заявил председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий. Как отмечает газета New York Post, компания в этом году сосредоточилась на заключении партнерств с американскими энергетическими фирмами. По словам Корецкого, американский сжиженный природный газ (СПГ) теперь составляет 8% от украинских запасов энергоресурсов. До возвращения в Белый дом Дональда Трампа этот показатель был равен нулю, уточняет издание. "Мы хотим, чтобы они (американские поставки - ред.) увеличились. Нашей собственной добычи природного газа недостает, и я не вижу возможности добиться энергетической независимости по природному газу в ближайшие годы", - добавил Корецкий. Он подчеркнул, что компания готова предоставить компаниям из США собственную инфраструктуру и подземные хранилища, а также в дальнейшем закупать американский СПГ.
