На Украине заявили, что в ближайшие годы не достигнут независимости по газу
На Украине заявили, что в ближайшие годы не достигнут независимости по газу
На Украине заявили, что в ближайшие годы не достигнут независимости по газу - 03.10.2025, ПРАЙМ
На Украине заявили, что в ближайшие годы не достигнут независимости по газу
Украина в ближайшие годы не достигнет энергетической независимости в контексте природного газа, заявил председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Сергей | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T10:43+0300
2025-10-03T10:43+0300
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Украина в ближайшие годы не достигнет энергетической независимости в контексте природного газа, заявил председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий. Как отмечает газета New York Post, компания в этом году сосредоточилась на заключении партнерств с американскими энергетическими фирмами. По словам Корецкого, американский сжиженный природный газ (СПГ) теперь составляет 8% от украинских запасов энергоресурсов. До возвращения в Белый дом Дональда Трампа этот показатель был равен нулю, уточняет издание. "Мы хотим, чтобы они (американские поставки - ред.) увеличились. Нашей собственной добычи природного газа недостает, и я не вижу возможности добиться энергетической независимости по природному газу в ближайшие годы", - добавил Корецкий. Он подчеркнул, что компания готова предоставить компаниям из США собственную инфраструктуру и подземные хранилища, а также в дальнейшем закупать американский СПГ.
10:43 03.10.2025
 
На Украине заявили, что в ближайшие годы не достигнут независимости по газу

"Нафтогаз": Украина в ближайшие годы не достигнет энергетической независимости по газу

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Украина. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Украина в ближайшие годы не достигнет энергетической независимости в контексте природного газа, заявил председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
Как отмечает газета New York Post, компания в этом году сосредоточилась на заключении партнерств с американскими энергетическими фирмами. По словам Корецкого, американский сжиженный природный газ (СПГ) теперь составляет 8% от украинских запасов энергоресурсов. До возвращения в Белый дом Дональда Трампа этот показатель был равен нулю, уточняет издание.
"Мы хотим, чтобы они (американские поставки - ред.) увеличились. Нашей собственной добычи природного газа недостает, и я не вижу возможности добиться энергетической независимости по природному газу в ближайшие годы", - добавил Корецкий.
Он подчеркнул, что компания готова предоставить компаниям из США собственную инфраструктуру и подземные хранилища, а также в дальнейшем закупать американский СПГ.
08:57
 
Энергетика
 
 
