https://1prime.ru/20251003/nezavisimost-863108443.html

На Украине заявили, что в ближайшие годы не достигнут независимости по газу

На Украине заявили, что в ближайшие годы не достигнут независимости по газу - 03.10.2025, ПРАЙМ

На Украине заявили, что в ближайшие годы не достигнут независимости по газу

Украина в ближайшие годы не достигнет энергетической независимости в контексте природного газа, заявил председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Сергей | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T10:43+0300

2025-10-03T10:43+0300

2025-10-03T10:43+0300

энергетика

нафтогаз украины

new york post

дональд трамп

украина

сша

газ

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Украина в ближайшие годы не достигнет энергетической независимости в контексте природного газа, заявил председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий. Как отмечает газета New York Post, компания в этом году сосредоточилась на заключении партнерств с американскими энергетическими фирмами. По словам Корецкого, американский сжиженный природный газ (СПГ) теперь составляет 8% от украинских запасов энергоресурсов. До возвращения в Белый дом Дональда Трампа этот показатель был равен нулю, уточняет издание. "Мы хотим, чтобы они (американские поставки - ред.) увеличились. Нашей собственной добычи природного газа недостает, и я не вижу возможности добиться энергетической независимости по природному газу в ближайшие годы", - добавил Корецкий. Он подчеркнул, что компания готова предоставить компаниям из США собственную инфраструктуру и подземные хранилища, а также в дальнейшем закупать американский СПГ.

https://1prime.ru/20251003/ukraina--863106747.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нафтогаз украины, new york post, дональд трамп, украина, сша, газ