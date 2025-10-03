https://1prime.ru/20251003/novak-863110995.html

АТБ попросила Новака проконтролировать сроки отгрузок по биржевым сделкам

АТБ попросила Новака проконтролировать сроки отгрузок по биржевым сделкам - 03.10.2025, ПРАЙМ

АТБ попросила Новака проконтролировать сроки отгрузок по биржевым сделкам

Ассоциация товарных брокеров (АТБ, независимые топливные трейдеры, на чью долю приходится 17% спроса на Петербургской бирже) обратилась к вице-премьеру РФ... | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T12:49+0300

2025-10-03T12:49+0300

2025-10-03T12:49+0300

энергетика

александр новак

атб

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84268/32/842683234_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_6503e9b9bca1e65a209e0004125c632a.jpg

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Ассоциация товарных брокеров (АТБ, независимые топливные трейдеры, на чью долю приходится 17% спроса на Петербургской бирже) обратилась к вице-премьеру РФ Александру Новаку с рядом предложений для стабилизации ситуации на рынке, в том числе попросила обеспечить еженедельный контроль соблюдения сроков отгрузки нефтепродуктов по биржевым сделкам, следует из письма АТБ на имя зампредседателя правительства (есть в распоряжении РИА Новости). "Просим вас лично вмешаться в ситуацию и поручить профильным структурам: на оперативном уровне обеспечить еженедельный мониторинг и контроль соблюдения сроков отгрузки топлива по биржевым сделкам, а также имеющих место дефолтов "добровольных" продлений сроков поставки товара", - говорится в письме. На стратегическом уровне АТБ попросила с учетом участившихся форс-мажоров поддержать увеличение диапазона допустимого отклонения оптовых цен на топливо от индикативных для выплат по демпферу, но сделать его расчет по факту реальных отгрузок топлива по биржевым сделкам. Сейчас же расчет производится по факту продаж. На тактическом уровне ассоциация призвала обеспечить увеличение объемов топлива, которые поставляются на биржу, с обязательной гарантией их физической отгрузки "в целях равного доступа и справедливой конкуренции всех участников рынка". В АТБ заявляют, что объемы, отгружаемые независимым покупателям на бирже, малы по сравнению с числом заключенных сделок. У ряда членов ассоциации остаются "в повисшем состоянии" поставки топлива, которые должны были быть отгружены еще в июле. Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ начали жаловаться на дефицит топлива на местных АЗС. Власти и бизнес прилагают усилия, чтобы контролировать рост цен и обеспечение топливом. Вице-премьер РФ Александр Новак в начале октября говорил, что в отдельных регионах есть проблема с топливообеспечением, однако ситуация на топливном рынке России абсолютно контролируемая, баланс спроса и предложения в целом по стране обеспечен.

https://1prime.ru/20251003/prokuratura--863109179.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

александр новак, атб, рф