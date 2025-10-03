Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Полтавской области получила повреждения энергетическая инфраструктура - 03.10.2025
В Полтавской области получила повреждения энергетическая инфраструктура
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Полтавской области после взрывов в ночь на пятницу, заявил глава местной областной военной администрации Владимир Когут. В ночь на пятницу украинские СМИ сообщали о сериях взрывов в Полтавской области. "Произошли попадания и падения обломков на разных локациях. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Когута. Точное количество и расположение поврежденных объектов не называется. По словам Когута, пострадавших нет. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
полтавская область, рф, дмитрий песков, всу
Энергетика, Полтавская область, РФ, Дмитрий Песков, ВСУ
09:00 03.10.2025
 
В Полтавской области получила повреждения энергетическая инфраструктура

В Полтавской области получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры

© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Линии электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Полтавской области после взрывов в ночь на пятницу, заявил глава местной областной военной администрации Владимир Когут.
В ночь на пятницу украинские СМИ сообщали о сериях взрывов в Полтавской области.
"Произошли попадания и падения обломков на разных локациях. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Когута.
Точное количество и расположение поврежденных объектов не называется. По словам Когута, пострадавших нет.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
NYP: Украина предложила США продавать свои энергоресурсы Европе
ЭнергетикаПолтавская областьРФДмитрий ПесковВСУ
 
 
