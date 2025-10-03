https://1prime.ru/20251003/obekty-863106910.html
В Полтавской области получила повреждения энергетическая инфраструктура
В Полтавской области получила повреждения энергетическая инфраструктура
2025-10-03T09:00+0300
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Полтавской области после взрывов в ночь на пятницу, заявил глава местной областной военной администрации Владимир Когут. В ночь на пятницу украинские СМИ сообщали о сериях взрывов в Полтавской области. "Произошли попадания и падения обломков на разных локациях. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Когута. Точное количество и расположение поврежденных объектов не называется. По словам Когута, пострадавших нет. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
