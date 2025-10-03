Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
экономика
россия
мировая экономика
индонезия
сша
ДЖАКАРТА, 3 окт - ПРАЙМ. Объем торговли России и Индонезии достиг четырех миллиардов долларов за 2024 год, это рост в 11% по сравнению с предыдущим периодом, заявил в интервью РИА Новости министр торговли Индонезии Буди Сантосо. "В 2024 году общий объем торговли Индонезии с Россией достиг четырех миллиардов долларов США, увеличившись на 11% по сравнению с 2023 годом (3,6 миллиарда). В период 2020-2024 годов торговля также демонстрировала положительный тренд с совокупным ростом в 18,69%", - поделился министр. По его словам, основными позициями поставок из Индонезии в Россию в 2024 году были пальмовое и кокосовое масло (705,7 миллиона долларов), искусственный корунд (426,1 миллиона долларов), кофе (104,1 миллиона долларов), продукты какао (139,9 миллиона долларов) и натуральный каучук (49,2 миллиона долларов). "Основной импорт из России: энергетические товары (874,7 миллиона долларов), удобрения (448,6 миллиона долларов), сельхозсырье, включая пшеницу (376,4 миллиона долларов), а также продукция тяжелой промышленности (ферросплавы) - 232,4 миллиона долларов", - добавил Буди Сантосо.
россия, мировая экономика, индонезия, сша
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДОНЕЗИЯ, США
07:15 03.10.2025
 
ДЖАКАРТА, 3 окт - ПРАЙМ. Объем торговли России и Индонезии достиг четырех миллиардов долларов за 2024 год, это рост в 11% по сравнению с предыдущим периодом, заявил в интервью РИА Новости министр торговли Индонезии Буди Сантосо.
"В 2024 году общий объем торговли Индонезии с Россией достиг четырех миллиардов долларов США, увеличившись на 11% по сравнению с 2023 годом (3,6 миллиарда). В период 2020-2024 годов торговля также демонстрировала положительный тренд с совокупным ростом в 18,69%", - поделился министр.
По его словам, основными позициями поставок из Индонезии в Россию в 2024 году были пальмовое и кокосовое масло (705,7 миллиона долларов), искусственный корунд (426,1 миллиона долларов), кофе (104,1 миллиона долларов), продукты какао (139,9 миллиона долларов) и натуральный каучук (49,2 миллиона долларов).
"Основной импорт из России: энергетические товары (874,7 миллиона долларов), удобрения (448,6 миллиона долларов), сельхозсырье, включая пшеницу (376,4 миллиона долларов), а также продукция тяжелой промышленности (ферросплавы) - 232,4 миллиона долларов", - добавил Буди Сантосо.
 
Заголовок открываемого материала