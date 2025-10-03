https://1prime.ru/20251003/ogranicheniya--863111801.html
В аэропорту Оренбурга сняли ограничения на полеты
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Оренбурга, сообщила Росавиация. "Аэропорт Оренбург. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
