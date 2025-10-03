https://1prime.ru/20251003/ogranicheniya--863113754.html
В аэропорту Уфы сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Уфы, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. | 03.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Уфы, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. "Аэропорт Уфа. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
