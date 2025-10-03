https://1prime.ru/20251003/ogranicheniya-863113198.html
Аэропорт Оренбурга, где вводили ограничения, заработал штатно
Аэропорт Оренбурга, где вводили ограничения, заработал штатно - 03.10.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Оренбурга, где вводили ограничения, заработал штатно
Режим воздушных ограничений в аэропорту Оренбурга снят, но опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, сообщил губернатор Оренбургской области в своем... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T14:05+0300
2025-10-03T14:05+0300
2025-10-03T14:05+0300
экономика
оренбург
оренбургская область
рф
росавиация
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861152321_0:0:3546:1995_1920x0_80_0_0_5cbe34ddc2586565d869a8011fb44bb0.jpg
УФА, 3 окт - ПРАЙМ. Режим воздушных ограничений в аэропорту Оренбурга снят, но опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, сообщил губернатор Оренбургской области в своем Telegram-канале. "Режим воздушных ограничений – план "Ковёр" – снят. Аэропорт Оренбурга работает в обычном режиме. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", - написал Солнцев. Росавиация сообщала о введении ограничений на прилет и вылет в оренбургском аэропорту. Авиаузел сообщал, что два рейса, летевшие в Оренбург, направлены на запасной аэродром, несколько рейсов задерживаются. Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщал, что вражеские беспилотники предприняли попытку атаки на один из промышленных объектов региона. Пострадавших среди населения нет, технологические процессы завода не нарушены, отмечал глава области. Он не уточнял, какой именно завод был атакован БПЛА. Мэр оренбургского Орска Артем Воробьев сообщал, что в городе работают силы Минобороны РФ. Он призывал горожан не выходить на улицу и не подходить к окнам.
https://1prime.ru/20251002/samolet-863065402.html
оренбург
оренбургская область
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861152321_657:0:3388:2048_1920x0_80_0_0_2769f2339df1304650897e6453c80356.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, оренбургская область, рф, росавиация, бизнес
Экономика, Оренбург, Оренбургская область, РФ, Росавиация, Бизнес
Аэропорт Оренбурга, где вводили ограничения, заработал штатно
Аэропорт Оренбурга, где вводили ограничения на полеты, заработал штатно
УФА, 3 окт - ПРАЙМ. Режим воздушных ограничений в аэропорту Оренбурга снят, но опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, сообщил губернатор Оренбургской области в своем Telegram-канале.
"Режим воздушных ограничений – план "Ковёр" – снят. Аэропорт Оренбурга работает в обычном режиме. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", - написал Солнцев.
Росавиация сообщала о введении ограничений на прилет и вылет в оренбургском аэропорту. Авиаузел сообщал, что два рейса, летевшие в Оренбург, направлены на запасной аэродром, несколько рейсов задерживаются.
Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщал, что вражеские беспилотники предприняли попытку атаки на один из промышленных объектов региона. Пострадавших среди населения нет, технологические процессы завода не нарушены, отмечал глава области. Он не уточнял, какой именно завод был атакован БПЛА.
Мэр оренбургского Орска Артем Воробьев сообщал, что в городе работают силы Минобороны РФ. Он призывал горожан не выходить на улицу и не подходить к окнам.
Самолет, летевший из Братска в Новосибирск, совершил аварийную посадку