Аэропорт Оренбурга, где вводили ограничения, заработал штатно - 03.10.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Оренбурга, где вводили ограничения, заработал штатно
Режим воздушных ограничений в аэропорту Оренбурга снят, но опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, сообщил губернатор Оренбургской области в своем... | 03.10.2025, ПРАЙМ
УФА, 3 окт - ПРАЙМ. Режим воздушных ограничений в аэропорту Оренбурга снят, но опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, сообщил губернатор Оренбургской области в своем Telegram-канале. "Режим воздушных ограничений – план "Ковёр" – снят. Аэропорт Оренбурга работает в обычном режиме. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", - написал Солнцев. Росавиация сообщала о введении ограничений на прилет и вылет в оренбургском аэропорту. Авиаузел сообщал, что два рейса, летевшие в Оренбург, направлены на запасной аэродром, несколько рейсов задерживаются. Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщал, что вражеские беспилотники предприняли попытку атаки на один из промышленных объектов региона. Пострадавших среди населения нет, технологические процессы завода не нарушены, отмечал глава области. Он не уточнял, какой именно завод был атакован БПЛА. Мэр оренбургского Орска Артем Воробьев сообщал, что в городе работают силы Минобороны РФ. Он призывал горожан не выходить на улицу и не подходить к окнам.
оренбург, оренбургская область, рф, росавиация, бизнес
Экономика, Оренбург, Оренбургская область, РФ, Росавиация, Бизнес
14:05 03.10.2025
 
Аэропорт Оренбурга, где вводили ограничения, заработал штатно

Аэропорт Оренбурга, где вводили ограничения на полеты, заработал штатно

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет
Пассажирский самолет. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
УФА, 3 окт - ПРАЙМ. Режим воздушных ограничений в аэропорту Оренбурга снят, но опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, сообщил губернатор Оренбургской области в своем Telegram-канале.
"Режим воздушных ограничений – план "Ковёр" – снят. Аэропорт Оренбурга работает в обычном режиме. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", - написал Солнцев.
Росавиация сообщала о введении ограничений на прилет и вылет в оренбургском аэропорту. Авиаузел сообщал, что два рейса, летевшие в Оренбург, направлены на запасной аэродром, несколько рейсов задерживаются.
Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщал, что вражеские беспилотники предприняли попытку атаки на один из промышленных объектов региона. Пострадавших среди населения нет, технологические процессы завода не нарушены, отмечал глава области. Он не уточнял, какой именно завод был атакован БПЛА.
Мэр оренбургского Орска Артем Воробьев сообщал, что в городе работают силы Минобороны РФ. Он призывал горожан не выходить на улицу и не подходить к окнам.
Вид из окна российского самолета во время полета - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Самолет, летевший из Братска в Новосибирск, совершил аварийную посадку
Вчера, 10:32
Вчера, 10:32
 
