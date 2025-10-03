Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251003/opros--863108137.html
2025-10-03T10:31+0300
2025-10-03T10:31+0300
общество
рф
владимир путин
михаил мишустин
вциом
госдума
единая россия
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Восемь из десяти россиян (79,1%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 75,4% респондентов одобряют работу главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте. При этом не доверяют Путину лишь 16% граждан РФ, а 14,6% отрицательно оценивают работу главы государства. Работу правительства России одобряют 47,9% опрошенных, а не одобряют - 20%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 60,1% респондентов, 19,7% ответили, что не доверяют ему. На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 34,4% россиян назвали "Единую Россию", 10,9% - ЛДПР, 9,7% - КПРФ, 8,6% - партию "Новые люди", 3,6% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9,3% граждан РФ указали непарламентские партии. Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 22 по 28 сентября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает, 1%.
общество , рф, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума, единая россия
Общество , РФ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ВЦИОМ, Госдума, Единая Россия
© РИА Новости . Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
ОбществоРФВладимир ПутинМихаил МишустинВЦИОМГосдумаЕдиная Россия
 
 
