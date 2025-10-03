https://1prime.ru/20251003/patrushev-863104037.html

Патрушев обсудил с губернатором Хабаровского края развитие портов

2025-10-03T06:17+0300

россия

экономика

промышленность

рф

хабаровский край

амур

николай патрушев

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 3 окт - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Хабаровский край провел рабочую встречу с губернатором региона Дмитрием Демешиным, сообщила пресс-служба Морской коллегии. "Обсуждались перспективы увеличения грузоперевозок речным транспортом по Амуру, состояние и планы развития морских портов региона. Кроме того, рассмотрена ситуация вокруг Хабаровского судостроительного завода, обладающего компетенциями по строительству кораблей, судов и плавучих конструкций военного и гражданского назначений", - говорится в сообщении.

россия, промышленность, рф, хабаровский край, амур, николай патрушев