Патрушев обсудил с губернатором Хабаровского края развитие портов - 03.10.2025
Патрушев обсудил с губернатором Хабаровского края развитие портов
2025-10-03T06:17+0300
2025-10-03T06:17+0300
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 3 окт - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Хабаровский край провел рабочую встречу с губернатором региона Дмитрием Демешиным, сообщила пресс-служба Морской коллегии. "Обсуждались перспективы увеличения грузоперевозок речным транспортом по Амуру, состояние и планы развития морских портов региона. Кроме того, рассмотрена ситуация вокруг Хабаровского судостроительного завода, обладающего компетенциями по строительству кораблей, судов и плавучих конструкций военного и гражданского назначений", - говорится в сообщении.
06:17 03.10.2025
 
Патрушев обсудил с губернатором Хабаровского края развитие портов

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 3 окт - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Хабаровский край провел рабочую встречу с губернатором региона Дмитрием Демешиным, сообщила пресс-служба Морской коллегии.
"Обсуждались перспективы увеличения грузоперевозок речным транспортом по Амуру, состояние и планы развития морских портов региона. Кроме того, рассмотрена ситуация вокруг Хабаровского судостроительного завода, обладающего компетенциями по строительству кораблей, судов и плавучих конструкций военного и гражданского назначений", - говорится в сообщении.
 
