Сикорский выступил с новым заявлением о России
Сикорский выступил с новым заявлением о России - 03.10.2025, ПРАЙМ
Сикорский выступил с новым заявлением о России
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью газете Fakt, что Варшава не собирается разрывать дипломатические отношения с Москвой. | 03.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью газете Fakt, что Варшава не собирается разрывать дипломатические отношения с Москвой.“Нет, не рассматриваю”, — ответил министр на вопрос о возможности полного разрыва дипломатических связей с Россией.Однако, по словам главы польского МИДа, если возникнет необходимость, Варшава готова закрыть последнее действующее консульство в Гданьске.В последние годы отношения между Россией и Польшей значительно обострились. Москва неоднократно обвиняла Варшаву в русофобии. Между тем, польские власти, игнорируя критику со стороны России, сносят советские памятники и конфискуют российскую собственность. В ответ на действия польской стороны Москва внесла Польшу в перечень недружественных стран и выслала десятки польских дипломатов и консульских сотрудников, отвечая таким образом на аналогичные действия Варшавы.В конце прошлого года Польша настояла на закрытии генконсульства России в Познани и освобождении занимаемых им помещений. Это решение было мотивировано задержанием диверсанта, который якобы планировал поджоги во Вроцлаве под руководством российских спецслужб, однако Варшава не представила доказательств. В ответ МИД России отозвал согласие на работу генконсульства Польши в Санкт-Петербурге.После закрытия генконсульства в Кракове, у Польши останется только одно генеральное консульство в Гданьске и консульский отдел в посольстве в Варшаве. В России польские консульства продолжают работать в Иркутске, Калининграде и Москве.
05:58 03.10.2025
 
Сикорский выступил с новым заявлением о России

Глава МИД Польши Сикорский заявил, что Польша не намерена разрывать отношения с Россией

МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью газете Fakt, что Варшава не собирается разрывать дипломатические отношения с Москвой.
“Нет, не рассматриваю”, — ответил министр на вопрос о возможности полного разрыва дипломатических связей с Россией.
Однако, по словам главы польского МИДа, если возникнет необходимость, Варшава готова закрыть последнее действующее консульство в Гданьске.
В последние годы отношения между Россией и Польшей значительно обострились. Москва неоднократно обвиняла Варшаву в русофобии. Между тем, польские власти, игнорируя критику со стороны России, сносят советские памятники и конфискуют российскую собственность. В ответ на действия польской стороны Москва внесла Польшу в перечень недружественных стран и выслала десятки польских дипломатов и консульских сотрудников, отвечая таким образом на аналогичные действия Варшавы.
В конце прошлого года Польша настояла на закрытии генконсульства России в Познани и освобождении занимаемых им помещений. Это решение было мотивировано задержанием диверсанта, который якобы планировал поджоги во Вроцлаве под руководством российских спецслужб, однако Варшава не представила доказательств. В ответ МИД России отозвал согласие на работу генконсульства Польши в Санкт-Петербурге.
После закрытия генконсульства в Кракове, у Польши останется только одно генеральное консульство в Гданьске и консульский отдел в посольстве в Варшаве. В России польские консульства продолжают работать в Иркутске, Калининграде и Москве.
Заголовок открываемого материала