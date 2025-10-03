https://1prime.ru/20251003/postpredy-863099225.html

Постпреды стран ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России и Белоруссии

Постпреды стран ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России и Белоруссии - 03.10.2025, ПРАЙМ

Постпреды стран ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России и Белоруссии

Постоянные представители стран ЕС обсудят в пятницу с 11 мск в Брюсселе в рамках комитета COREPER II предложения Еврокомиссии по 19-му пакету санкций против... | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T00:24+0300

2025-10-03T00:24+0300

2025-10-03T00:24+0300

экономика

финансы

россия

украина

рф

белоруссия

урсула фон дер ляйен

сергей лавров

ес

совет евросоюза

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863099225.jpg?1759440291

БРЮССЕЛЬ, 3 окт – ПРАЙМ. Постоянные представители стран ЕС обсудят в пятницу с 11 мск в Брюсселе в рамках комитета COREPER II предложения Еврокомиссии по 19-му пакету санкций против России и Белоруссии и по кредиту Киеву на основе замороженных активов ЦБ РФ, следует из опубликованного документа на сайте Совета Евросоюза. В программе встречи комитета COREPER II указано, что основное внимание будет уделено согласованию и технической доработке санкционных мер против России и Белоруссии из-за конфликта на Украине, что подразумевает рассмотрение предложения Еврокомиссии по 19-му пакету санкций. На этой встрече также состоится обмен мнениями об усилении финансовой поддержки Украины, что подразумевает предложение Еврокомиссии предоставить Украине кредит за счёт замороженных активов ЦБ РФ. В документе уточняется, что при обсуждении этого вопроса телефоны в зале будут запрещены. Еще одним пунктом обсуждения станет вопрос об участии Великобритании и Канады в кредитном инструменте SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения в ЕС. Комитет постоянных представителей при Евросоюзе (COREPER II) - это орган, в который входят постпреды государств-членов ЕС при Евросоюзе. Он готовит работу Совета ЕС в сферах внешней политики, безопасность, обороны, финансов, юстиции и институциональных вопросов. COREPER II координирует позиции стран, ведёт переговоры по проектам решений и регламентов, а также обеспечивает выработку единой линии для последующего утверждения на уровне министров. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. Фон дер Ляйен 19 сентября также представила предложения по 19-му пакету европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года. Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

украина

рф

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, украина, рф, белоруссия, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, ес, совет евросоюза, совет федерации