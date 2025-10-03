https://1prime.ru/20251003/pravitelstvo-863099149.html

Правительство обсудит доплаты к пенсиям в регионах

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в пятницу обсудит доплаты к пенсиям в регионах и выплаты лицам, ухаживающим за инвалидами, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О выделении в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований", - говорится в сообщении. Отмечается, что проектом распоряжения предлагается выделить средства Минтруду России на предоставление субсидий субъектам РФ в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при осуществлении региональных социальных доплат к пенсии, а также Минфину для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Социального фонда России на осуществление ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.

