Правительство обсудит доплаты к пенсиям в регионах - 03.10.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит доплаты к пенсиям в регионах
Правительство России на заседании в пятницу обсудит доплаты к пенсиям в регионах и выплаты лицам, ухаживающим за инвалидами, сообщает пресс-служба кабмина. | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T00:21+0300
2025-10-03T00:21+0300
экономика
россия
общество
рф
минфин
социальный фонд
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в пятницу обсудит доплаты к пенсиям в регионах и выплаты лицам, ухаживающим за инвалидами, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О выделении в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований", - говорится в сообщении. Отмечается, что проектом распоряжения предлагается выделить средства Минтруду России на предоставление субсидий субъектам РФ в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при осуществлении региональных социальных доплат к пенсии, а также Минфину для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Социального фонда России на осуществление ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.
рф
00:21 03.10.2025
 
Правительство обсудит доплаты к пенсиям в регионах

Правительство обсудит доплаты к пенсиям в регионах и выплаты инвалидам

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в пятницу обсудит доплаты к пенсиям в регионах и выплаты лицам, ухаживающим за инвалидами, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О выделении в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проектом распоряжения предлагается выделить средства Минтруду России на предоставление субсидий субъектам РФ в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при осуществлении региональных социальных доплат к пенсии, а также Минфину для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Социального фонда России на осуществление ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.
 
Заголовок открываемого материала