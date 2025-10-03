https://1prime.ru/20251003/pravitelstvo-863123278.html
Правительство выделило четыре млрд рублей на поддержку бизнеса
2025-10-03T17:52+0300
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Правительство дополнительно выделило более 4 миллиардов рублей на поддержку бизнеса в Белгородской, Брянской и Курской областях, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сегодня направим еще более 4 миллиардов рублей Белогородской, Брянской и Курской областям в рамках программы комплексного восстановления этих территорий, благодаря чему предприятия смогут получить субсидии, льготные займы, также средства на оплату страховых взносов, чтобы возобновить деятельность и сократить свои издержки, а также для того, чтобы закупить необходимое оборудование и наладить выпуск товаров и услуг. Это сейчас особенно необходимо", - сказал Мишустин на заседании правительства. Глава правительства отметил, что в этом году уже было выделено около 2 миллиардов рублей, что позволило компаниям сохранить производство, компенсировать часть расходов по заработной плате.
