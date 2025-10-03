Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство направит четыре миллиарда рублей на строительство школ - 03.10.2025
Правительство направит четыре миллиарда рублей на строительство школ
Правительство направит четыре миллиарда рублей на строительство школ - 03.10.2025, ПРАЙМ
Правительство направит четыре миллиарда рублей на строительство школ
Правительство РФ направит шести российским регионам 4 миллиарда рублей на завершение строительства школ и детских садов, а также на капремонт общежитий, сообщил | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T18:00+0300
2025-10-03T18:00+0300
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ направит шести российским регионам 4 миллиарда рублей на завершение строительства школ и детских садов, а также на капремонт общежитий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сегодня направим шести регионам почти 4 миллиарда рублей в рамках опережающего финансирования... Это позволит скорее завершить строительство школ и детских садиков, капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий нескольких техникумов", - сказал Мишустин на заседании кабмина РФ. Как уточнили в правительстве РФ, Мордовия, Татарстан, Чечня, а также Свердловская область получат более 3,6 миллиардов рублей на строительство школ. Кроме того, перераспределение коснется субсидии на строительство детских садов в Чечне. Региону будет направлено 146,3 миллиона рублей. Бурятия, Татарстан и Смоленская область получат средства на модернизацию учебных корпусов и общежитий колледжей. Суммарно в 2025 году на эти цели будет направлено более 154 миллионов рублей.
https://cdnn.1prime.ru/img/84099/67/840996707_265:0:2994:2047_1920x0_80_0_0_fd59cddec448fc261767df57e05664cd.jpg
1920
1920
true
18:00 03.10.2025
 
Правительство направит четыре миллиарда рублей на строительство школ

Мишустин: шесть регионов получат 4 млрд рублей на строительство школ и детсадов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Дом правительства РФ.. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ направит шести российским регионам 4 миллиарда рублей на завершение строительства школ и детских садов, а также на капремонт общежитий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня направим шести регионам почти 4 миллиарда рублей в рамках опережающего финансирования... Это позволит скорее завершить строительство школ и детских садиков, капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий нескольких техникумов", - сказал Мишустин на заседании кабмина РФ.
Как уточнили в правительстве РФ, Мордовия, Татарстан, Чечня, а также Свердловская область получат более 3,6 миллиардов рублей на строительство школ. Кроме того, перераспределение коснется субсидии на строительство детских садов в Чечне. Региону будет направлено 146,3 миллиона рублей.
Бурятия, Татарстан и Смоленская область получат средства на модернизацию учебных корпусов и общежитий колледжей. Суммарно в 2025 году на эти цели будет направлено более 154 миллионов рублей.
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Правительство направит два млрд руб на ремонт школ в приграничных регионах
17:40
 
Заголовок открываемого материала