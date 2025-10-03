Правительство направит четыре миллиарда рублей на строительство школ

https://1prime.ru/20251003/pravitelstvo-863124451.html

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ направит шести российским регионам 4 миллиарда рублей на завершение строительства школ и детских садов, а также на капремонт общежитий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сегодня направим шести регионам почти 4 миллиарда рублей в рамках опережающего финансирования... Это позволит скорее завершить строительство школ и детских садиков, капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий нескольких техникумов", - сказал Мишустин на заседании кабмина РФ. Как уточнили в правительстве РФ, Мордовия, Татарстан, Чечня, а также Свердловская область получат более 3,6 миллиардов рублей на строительство школ. Кроме того, перераспределение коснется субсидии на строительство детских садов в Чечне. Региону будет направлено 146,3 миллиона рублей. Бурятия, Татарстан и Смоленская область получат средства на модернизацию учебных корпусов и общежитий колледжей. Суммарно в 2025 году на эти цели будет направлено более 154 миллионов рублей.

