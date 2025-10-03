https://1prime.ru/20251003/pridnestrove--863110863.html
В Приднестровье перестали продавать газ на автозаправках
В Приднестровье перестали продавать газ на автозаправках - 03.10.2025, ПРАЙМ
В Приднестровье перестали продавать газ на автозаправках
В Приднестровье на автозаправках появились объявления о прекращении с 3 октября продажи газа потребителям на заправочных станциях предприятия "Метан-авто",... | 03.10.2025, ПРАЙМ
ТИРАСПОЛЬ, 3 окт - ПРАЙМ. В Приднестровье на автозаправках появились объявления о прекращении с 3 октября продажи газа потребителям на заправочных станциях предприятия "Метан-авто", передает корреспондент РИА Новости. Накануне первый заместитель председателя правительства, министр экономического развития Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник объявил, что в республике на полторы недели вводят режим экономии газа. "Отпуск сжатого природного газа будет производиться только для аварийного, военизированного и специализированного транспорта", - говорится в объявлениях. Уточняется, что такие ограничения введены до особого распоряжения.
