В Приднестровье перестали продавать газ на автозаправках - 03.10.2025
В Приднестровье перестали продавать газ на автозаправках
ТИРАСПОЛЬ, 3 окт - ПРАЙМ. В Приднестровье на автозаправках появились объявления о прекращении с 3 октября продажи газа потребителям на заправочных станциях предприятия "Метан-авто", передает корреспондент РИА Новости. Накануне первый заместитель председателя правительства, министр экономического развития Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник объявил, что в республике на полторы недели вводят режим экономии газа. "Отпуск сжатого природного газа будет производиться только для аварийного, военизированного и специализированного транспорта", - говорится в объявлениях. Уточняется, что такие ограничения введены до особого распоряжения.
12:34 03.10.2025
 
В Приднестровье перестали продавать газ на автозаправках

В Приднестровье с 3 октября перестали продавать газ на автозаправках

ТИРАСПОЛЬ, 3 окт - ПРАЙМ. В Приднестровье на автозаправках появились объявления о прекращении с 3 октября продажи газа потребителям на заправочных станциях предприятия "Метан-авто", передает корреспондент РИА Новости.
Накануне первый заместитель председателя правительства, министр экономического развития Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник объявил, что в республике на полторы недели вводят режим экономии газа.
"Отпуск сжатого природного газа будет производиться только для аварийного, военизированного и специализированного транспорта", - говорится в объявлениях.
Уточняется, что такие ограничения введены до особого распоряжения.
Ситуация с энергетикой в Приднестровье - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
В Приднестровье допустили обострение энергетического кризиса в республике
21 августа, 11:52
 
Энергетика
 
 
