Правительство направит два млрд руб на ремонт школ в приграничных регионах
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ направит свыше 2 миллиардов рублей на ремонт и восстановление школ и детсадов в приграничных регионах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Предусмотрим для Белгородской, Брянской и Курской областей дополнительно свыше 2,3 миллиарда рублей. Эти ресурсы помогут обновить и восстановить детские сады и школы, чтобы дети учились в хороших и современных условиях", - сказал Мишустин на заседании кабмина РФ.
