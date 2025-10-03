https://1prime.ru/20251003/prigraniche-863121684.html

Правительство направит два млрд руб на ремонт школ в приграничных регионах

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ направит свыше 2 миллиардов рублей на ремонт и восстановление школ и детсадов в приграничных регионах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Предусмотрим для Белгородской, Брянской и Курской областей дополнительно свыше 2,3 миллиарда рублей. Эти ресурсы помогут обновить и восстановить детские сады и школы, чтобы дети учились в хороших и современных условиях", - сказал Мишустин на заседании кабмина РФ.

