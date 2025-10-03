Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи новых легковых автомобилей в России выросли в два раза - 03.10.2025
Продажи новых легковых автомобилей в России выросли в два раза
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Объем предложения на российском рынке новых легковых автомобилей в 2025 году составил порядка 2,3 миллиона машин, что почти в два раза превышает фактический объем продаж, сообщила в интервью РИА Новости гендиректор компании "Рольф" Светлана Виноградова. "Тот объем машин, который по факту будет продан - порядка 1,25 миллиона автомобилей. По результатам девяти месяцев уже реализовано около 900 тысяч машин. До конца года мы оцениваем продажи еще примерно в 350 тысяч: порядка 150 тысяч в октябре, 120 тысяч в ноябре и около 80 тысяч в декабре", - сказала топ-менеджер. "Для сравнения: планы китайских производителей на начало года предполагали около 1,6 миллиона машин. Если прибавить к этому переходящий складской остаток в 700 тысяч автомобилей, то общее предложение оказалось на уровне 2,3 миллиона", - добавила она, говоря о количестве доступных для продажи машин в этом году. Таким образом, по словам Виноградовой, на рынке сложился дисбаланс, в результате которого машины продавались ниже прайс-листа, что является прямым проявлением рыночной экономики.
02:31 03.10.2025
 
Продажи новых легковых автомобилей в России выросли в два раза

«Рольф»: продажи новых машин в России в 2025 году выросли почти в два раза

