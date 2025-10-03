https://1prime.ru/20251003/prodazhi-863101240.html

Продажи новых легковых автомобилей в России выросли в два раза

Продажи новых легковых автомобилей в России выросли в два раза - 03.10.2025, ПРАЙМ

Продажи новых легковых автомобилей в России выросли в два раза

Объем предложения на российском рынке новых легковых автомобилей в 2025 году составил порядка 2,3 миллиона машин, что почти в два раза превышает фактический... | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T02:31+0300

2025-10-03T02:31+0300

2025-10-03T02:31+0300

бизнес

россия

промышленность

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863101240.jpg?1759447894

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Объем предложения на российском рынке новых легковых автомобилей в 2025 году составил порядка 2,3 миллиона машин, что почти в два раза превышает фактический объем продаж, сообщила в интервью РИА Новости гендиректор компании "Рольф" Светлана Виноградова. "Тот объем машин, который по факту будет продан - порядка 1,25 миллиона автомобилей. По результатам девяти месяцев уже реализовано около 900 тысяч машин. До конца года мы оцениваем продажи еще примерно в 350 тысяч: порядка 150 тысяч в октябре, 120 тысяч в ноябре и около 80 тысяч в декабре", - сказала топ-менеджер. "Для сравнения: планы китайских производителей на начало года предполагали около 1,6 миллиона машин. Если прибавить к этому переходящий складской остаток в 700 тысяч автомобилей, то общее предложение оказалось на уровне 2,3 миллиона", - добавила она, говоря о количестве доступных для продажи машин в этом году. Таким образом, по словам Виноградовой, на рынке сложился дисбаланс, в результате которого машины продавались ниже прайс-листа, что является прямым проявлением рыночной экономики.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, промышленность