Продажи новых легковых автомобилей в России выросли в два раза
Продажи новых легковых автомобилей в России выросли в два раза
2025-10-03
бизнес
россия
промышленность
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Объем предложения на российском рынке новых легковых автомобилей в 2025 году составил порядка 2,3 миллиона машин, что почти в два раза превышает фактический объем продаж, сообщила в интервью РИА Новости гендиректор компании "Рольф" Светлана Виноградова.
"Тот объем машин, который по факту будет продан - порядка 1,25 миллиона автомобилей. По результатам девяти месяцев уже реализовано около 900 тысяч машин. До конца года мы оцениваем продажи еще примерно в 350 тысяч: порядка 150 тысяч в октябре, 120 тысяч в ноябре и около 80 тысяч в декабре", - сказала топ-менеджер.
"Для сравнения: планы китайских производителей на начало года предполагали около 1,6 миллиона машин. Если прибавить к этому переходящий складской остаток в 700 тысяч автомобилей, то общее предложение оказалось на уровне 2,3 миллиона", - добавила она, говоря о количестве доступных для продажи машин в этом году.
Таким образом, по словам Виноградовой, на рынке сложился дисбаланс, в результате которого машины продавались ниже прайс-листа, что является прямым проявлением рыночной экономики.
