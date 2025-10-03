https://1prime.ru/20251003/prokuratura--863109179.html

Прокуратура заинтересовалась перебоями с топливом в Хабаровском крае

2025-10-03T11:26+0300

ХАБАРОВСК, 3 окт - ПРАЙМ. Прокуратура Хабаровского края сообщила, что начата проверка в связи с перебоями поставки топлива в населенные пункты региона. Ранее наблюдались перебои с количеством топлива на АЗС и очередях на заправках в Советской Гавани. Эта информация стала распространяться в соцсетях с конца августа. Тогда минэнерго региона заявило, что проблем с поставкой топлива в крае нет и перебоев не ожидается. Позже министерство сообщило жителям Советско-Гаванского и Ванинского районов, что определенный ажиотажный спрос есть - спровоцированный ценовыми колебаниями на топливной бирже. В этой связи поставщики не могут обеспечивать полноценный закуп топлива необходимых объемов по разумным ценам для обеспечения продаж в розницу на АЗС. Основной поставщик топлива там - компания "Трансбункер". "Прокуратура Хабаровского края организовала проверку в связи с перебоями поставки топлива в населенные пункты региона. Дефицит горюче-смазочных материалов зафиксирован в Ванинском, Советско-Гаванском и Верхнебуреинском районах... Надзорное ведомство даст оценку действиям органов власти и хозяйствующих субъектов, реализующих топливо", - говорится в сообщении. Отмечается, что особое внимание будет уделено вопросам ценообразования на поставляемую продукцию. По данным надзорного ведомства, в настоящее время осуществлена отгрузка топлива в Ванинский и Советско-Гаванский районы. Решается вопрос о поставке нефтепродуктов в Верхнебуреинский район. Накануне глава Советско-Гаванского муниципального района Дмитрий Чайка сообщил, что местное население перестает запасаться бензином впрок на автозаправках, тем не менее спрос на топливо остается. Как сообщало ранее ООО "АЗС Трансбункер", одна из причин отсутствия топлива - полное закрытие продаж бензоправок других продавцов топлива: за последний месяц восемь автозаправочных станций, принадлежащих ООО "Биксур", ООО "Регион", ИП Марченко и ИП Пыльпив прекратили реализацию бензина. Компания "АЗС Трансбункер" осталась единственным поставщиком топлива для населения, а также для коммунальных и экстренных служб на два района. На АЗС компанией были введены ограничения на отпуск бензина в розницу: не более 30 литров на один бак, реализация в канистры запрещена. Юридические лица вправе приобретать до 70 литров горючего. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщал, что частные АЗС не могли закупить достаточные объемы топлива на бирже (это спровоцировало дефицит и рост цен). Зампреду правительства края по инфраструктуре Ирине Горбачевой глава региона поручил за две недели решить вопрос прямых поставок бензина с НПЗ в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, минуя биржу

