2025-10-03T02:10+0300
МОСКВА, 3 сентября — ПРАЙМ. Жители Европы должны обратить внимание на высказывания президента России Владимира Путина о том, что инциденты беспилотниками в европейских странах выгодны лидерам ЕС, написал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз. "Владимир Путин знает, что происходит в Европе. Он прямо заявляет, что фейковое "вторжение российских беспилотников" — это все уловка для увеличения оборонных бюджетов. И любой, у кого есть мозги в Европе, тоже должен это знать", — отметил он.Вчера российский президент выступил на пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", где, отвечая на обвинения со стороны Запада о якобы атаках российских беспилотников на страны Евросоюза, подчеркнул, что подобные инциденты лишь используются европейскими лидерами для нагнетания антироссийских настроений и оправдания роста военных затрат. В субботу в Нидерландах, Литве и Норвегии сообщили о появлении БПЛА в своем воздушном пространстве, но не привели никаких подробностей. При этом правоохранительные органы Амстердама впоследствии предположили, что за беспилотные летательные аппараты могли быть приняты воздушные шары. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что Россия не осуществляет запуски ракет и беспилотников по объектам на территории стран Евросоюза и НАТО.
МОСКВА, 3 сентября — ПРАЙМ.
Жители Европы должны обратить внимание на высказывания президента России Владимира Путина о том, что инциденты беспилотниками в европейских странах выгодны лидерам ЕС, написал в социальной сети Х
ирландский журналист Чей Боуз.
"Владимир Путин знает, что происходит в Европе. Он прямо заявляет, что фейковое "вторжение российских беспилотников" — это все уловка для увеличения оборонных бюджетов. И любой, у кого есть мозги в Европе, тоже должен это знать", — отметил он.
Вчера российский президент выступил на пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", где, отвечая на обвинения со стороны Запада о якобы атаках российских беспилотников на страны Евросоюза, подчеркнул, что подобные инциденты лишь используются европейскими лидерами для нагнетания антироссийских настроений и оправдания роста военных затрат.
В субботу в Нидерландах, Литве и Норвегии сообщили о появлении БПЛА в своем воздушном пространстве, но не привели никаких подробностей. При этом правоохранительные органы Амстердама впоследствии предположили, что за беспилотные летательные аппараты могли быть приняты воздушные шары.
Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что Россия не осуществляет запуски ракет и беспилотников по объектам на территории стран Евросоюза и НАТО.
Путин выступил на заседании "Валдая"