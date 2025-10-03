https://1prime.ru/20251003/putin-863101865.html

Путин подтвердил приверженность России защите интересов Глобального Юга

МОНТЕВИДЕО, 3 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подтвердил приверженность России защите суверенных интересов стран Глобального Юга, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец. "Послание Путина Глобальному Югу заключается в том, что Россия не стремится к тотальной конфронтации с Западом, а стремится к консолидации интересов стран Глобального Юга в их борьбе за более справедливое представительство в глобальных организациях. Россия хочет продемонстрировать, что у каждой страны есть суверенные интересы", - сказал эксперт. Он отметил, что еще одним ключевым моментом выступления Путина является то, что каждая группа стран имеет право сформировать интеграционный блок или клуб по интересам. "Президент сказал, что главное в БРИКС то, что объединение не выступает против других групп. Блок не намерен разрушать существующий мировой порядок, он стремится реформировать его, делая то, что наиболее справедливо, демонстрируя потенциал всех стран, а не только небольшой группы. Он подчеркнул, что БРИКС не выступает против кого-либо. Это самое главное, потому что прочного мира невозможно достичь, просто попросив кого-то прекратить своё существование. Мир должен научиться сосуществовать, учитывая все точки зрения", - подчеркнул Хейфец.

