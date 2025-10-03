Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подтвердил приверженность России защите интересов Глобального Юга - 03.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251003/putin-863101865.html
Путин подтвердил приверженность России защите интересов Глобального Юга
Путин подтвердил приверженность России защите интересов Глобального Юга - 03.10.2025, ПРАЙМ
Путин подтвердил приверженность России защите интересов Глобального Юга
Президент России Владимир Путин подтвердил приверженность России защите суверенных интересов стран Глобального Юга, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T03:22+0300
2025-10-03T03:22+0300
россия
экономика
мировая экономика
запад
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863101865.jpg?1759450968
МОНТЕВИДЕО, 3 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подтвердил приверженность России защите суверенных интересов стран Глобального Юга, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец. "Послание Путина Глобальному Югу заключается в том, что Россия не стремится к тотальной конфронтации с Западом, а стремится к консолидации интересов стран Глобального Юга в их борьбе за более справедливое представительство в глобальных организациях. Россия хочет продемонстрировать, что у каждой страны есть суверенные интересы", - сказал эксперт. Он отметил, что еще одним ключевым моментом выступления Путина является то, что каждая группа стран имеет право сформировать интеграционный блок или клуб по интересам. "Президент сказал, что главное в БРИКС то, что объединение не выступает против других групп. Блок не намерен разрушать существующий мировой порядок, он стремится реформировать его, делая то, что наиболее справедливо, демонстрируя потенциал всех стран, а не только небольшой группы. Он подчеркнул, что БРИКС не выступает против кого-либо. Это самое главное, потому что прочного мира невозможно достичь, просто попросив кого-то прекратить своё существование. Мир должен научиться сосуществовать, учитывая все точки зрения", - подчеркнул Хейфец.
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, запад, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, ЗАПАД, Владимир Путин
03:22 03.10.2025
 
Путин подтвердил приверженность России защите интересов Глобального Юга

Хейфец: Путин подтвердил приверженность России защите интересов стран Глобального Юга

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОНТЕВИДЕО, 3 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подтвердил приверженность России защите суверенных интересов стран Глобального Юга, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец.
"Послание Путина Глобальному Югу заключается в том, что Россия не стремится к тотальной конфронтации с Западом, а стремится к консолидации интересов стран Глобального Юга в их борьбе за более справедливое представительство в глобальных организациях. Россия хочет продемонстрировать, что у каждой страны есть суверенные интересы", - сказал эксперт.
Он отметил, что еще одним ключевым моментом выступления Путина является то, что каждая группа стран имеет право сформировать интеграционный блок или клуб по интересам.
"Президент сказал, что главное в БРИКС то, что объединение не выступает против других групп. Блок не намерен разрушать существующий мировой порядок, он стремится реформировать его, делая то, что наиболее справедливо, демонстрируя потенциал всех стран, а не только небольшой группы. Он подчеркнул, что БРИКС не выступает против кого-либо. Это самое главное, потому что прочного мира невозможно достичь, просто попросив кого-то прекратить своё существование. Мир должен научиться сосуществовать, учитывая все точки зрения", - подчеркнул Хейфец.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаЗАПАДВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала