https://1prime.ru/20251003/putin-863104484.html

В конгрессе ответили на слова Путина о восстановлении отношений с США

В конгрессе ответили на слова Путина о восстановлении отношений с США - 03.10.2025, ПРАЙМ

В конгрессе ответили на слова Путина о восстановлении отношений с США

Член палаты представителей от Республиканской партии Анна Паулина Луна, комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что РФ стремится к... | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T06:57+0300

2025-10-03T06:57+0300

2025-10-03T06:57+0300

экономика

россия

мировая экономика

рф

сша

вашингтон

владимир путин

кирилл дмитриев

валдай

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863104484.jpg?1759463829

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Член палаты представителей от Республиканской партии Анна Паулина Луна, комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что РФ стремится к полноформатному восстановлению отношений с США, заявила, что нет причины, по которой Вашингтон не может быть хорошим торговым партнером Москвы. В четверг Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что РФ стремится к полноформатному восстановлению отношений с США. "Это необходимо. Нет причин, по которым мы не можем быть хорошими торговыми партнёрами с Россией", - написала она в социальной сети X, при этом комментируя пост, где приводятся слова Путина о стремлении к полноформатному восстановлению отношений с США. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ответил конгрессвумен, написав, что согласен с ней.

рф

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, рф, сша, вашингтон, владимир путин, кирилл дмитриев, валдай