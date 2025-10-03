Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В конгрессе ответили на слова Путина о восстановлении отношений с США - 03.10.2025
В конгрессе ответили на слова Путина о восстановлении отношений с США
экономика
россия
мировая экономика
рф
сша
вашингтон
владимир путин
кирилл дмитриев
валдай
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Член палаты представителей от Республиканской партии Анна Паулина Луна, комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что РФ стремится к полноформатному восстановлению отношений с США, заявила, что нет причины, по которой Вашингтон не может быть хорошим торговым партнером Москвы. В четверг Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что РФ стремится к полноформатному восстановлению отношений с США. "Это необходимо. Нет причин, по которым мы не можем быть хорошими торговыми партнёрами с Россией", - написала она в социальной сети X, при этом комментируя пост, где приводятся слова Путина о стремлении к полноформатному восстановлению отношений с США. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ответил конгрессвумен, написав, что согласен с ней.
В конгрессе ответили на слова Путина о восстановлении отношений с США

