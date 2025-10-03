https://1prime.ru/20251003/putin-863104484.html
В конгрессе ответили на слова Путина о восстановлении отношений с США
В конгрессе ответили на слова Путина о восстановлении отношений с США - 03.10.2025, ПРАЙМ
В конгрессе ответили на слова Путина о восстановлении отношений с США
Член палаты представителей от Республиканской партии Анна Паулина Луна, комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что РФ стремится к... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T06:57+0300
2025-10-03T06:57+0300
2025-10-03T06:57+0300
экономика
россия
мировая экономика
рф
сша
вашингтон
владимир путин
кирилл дмитриев
валдай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863104484.jpg?1759463829
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Член палаты представителей от Республиканской партии Анна Паулина Луна, комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что РФ стремится к полноформатному восстановлению отношений с США, заявила, что нет причины, по которой Вашингтон не может быть хорошим торговым партнером Москвы.
В четверг Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что РФ стремится к полноформатному восстановлению отношений с США.
"Это необходимо. Нет причин, по которым мы не можем быть хорошими торговыми партнёрами с Россией", - написала она в социальной сети X, при этом комментируя пост, где приводятся слова Путина о стремлении к полноформатному восстановлению отношений с США.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ответил конгрессвумен, написав, что согласен с ней.
рф
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, рф, сша, вашингтон, владимир путин, кирилл дмитриев, валдай
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, США, ВАШИНГТОН, Владимир Путин, Кирилл Дмитриев, Валдай
В конгрессе ответили на слова Путина о восстановлении отношений с США
Конгрессвумен Луна: США не могут быть хорошим торговым партнером России
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Член палаты представителей от Республиканской партии Анна Паулина Луна, комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что РФ стремится к полноформатному восстановлению отношений с США, заявила, что нет причины, по которой Вашингтон не может быть хорошим торговым партнером Москвы.
В четверг Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что РФ стремится к полноформатному восстановлению отношений с США.
"Это необходимо. Нет причин, по которым мы не можем быть хорошими торговыми партнёрами с Россией", - написала она в социальной сети X, при этом комментируя пост, где приводятся слова Путина о стремлении к полноформатному восстановлению отношений с США.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ответил конгрессвумен, написав, что согласен с ней.