Путин в пятницу работает в "Сириусе", сообщили в Кремле
2025-10-03T16:05+0300
политика
россия
общество
владимир путин
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу работает в "Сириусе", сообщает Кремль. "Сегодня президент работает в "Сириусе", - говорится в Telegram-канале Кремля.
