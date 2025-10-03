Путин в пятницу работает в "Сириусе", сообщили в Кремле

https://1prime.ru/20251003/putin-863116895.html

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу работает в "Сириусе", сообщает Кремль. "Сегодня президент работает в "Сириусе", - говорится в Telegram-канале Кремля.

