https://1prime.ru/20251003/putin-863117644.html

Путин наградил педагогов участников СВО

Путин наградил педагогов участников СВО - 03.10.2025, ПРАЙМ

Путин наградил педагогов участников СВО

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды педагогам, которые обучали участников специальной военной операции, передает корреспондент РИА... | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T16:15+0300

2025-10-03T16:15+0300

2025-10-03T16:15+0300

политика

общество

владимир путин

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/15/856887481_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_75f4df37a864e595b4879e1b9dfc4d23.jpg

СИРИУС, 3 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин вручил государственные награды педагогам, которые обучали участников специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости. Торжественная церемония состоялась в пятницу в новом концертном центре "Сириус". Президент вручил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" учителю Ильинской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Виталия Королева в Тюменской области Олегу Плесовских. Знаком отличия "За наставничество" глава государства наградил учителя гимназии №53 в Пензенской области Светлану Степанову, а также ветерана Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов по Омской области Татьяну Тимкину. Кроме того, Путин присвоил почетные звания "Заслуженный работник физической культуры РФ" директору спортивной школы "Бастион" во Владивостоке Вячеславу Иванову, "Заслуженный учитель РФ" учителю средней общеобразовательной школы №24 имени Л.И.Малякова в Псковской области Светлане Магера, а также учителю средней общеобразовательной школы №9 в Ленинградской области Зое Никитиной.

https://1prime.ru/20250929/putin-862941101.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , владимир путин, россия