Путин наградил педагогов участников СВО - 03.10.2025
Политика
Путин наградил педагогов участников СВО
Путин наградил педагогов участников СВО - 03.10.2025, ПРАЙМ
Путин наградил педагогов участников СВО
Президент России Владимир Путин вручил государственные награды педагогам, которые обучали участников специальной военной операции, передает корреспондент РИА... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T16:15+0300
2025-10-03T16:15+0300
политика
общество
владимир путин
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/15/856887481_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_75f4df37a864e595b4879e1b9dfc4d23.jpg
СИРИУС, 3 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин вручил государственные награды педагогам, которые обучали участников специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости. Торжественная церемония состоялась в пятницу в новом концертном центре "Сириус". Президент вручил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" учителю Ильинской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Виталия Королева в Тюменской области Олегу Плесовских. Знаком отличия "За наставничество" глава государства наградил учителя гимназии №53 в Пензенской области Светлану Степанову, а также ветерана Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов по Омской области Татьяну Тимкину. Кроме того, Путин присвоил почетные звания "Заслуженный работник физической культуры РФ" директору спортивной школы "Бастион" во Владивостоке Вячеславу Иванову, "Заслуженный учитель РФ" учителю средней общеобразовательной школы №24 имени Л.И.Малякова в Псковской области Светлане Магера, а также учителю средней общеобразовательной школы №9 в Ленинградской области Зое Никитиной.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/15/856887481_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_31670b0e1dec94236899aeb791037664.jpg
1920
1920
true
общество, владимир путин, россия
Политика, Общество, Владимир Путин, РОССИЯ
16:15 03.10.2025
 
Путин наградил педагогов участников СВО

Путин вручил государственные награды педагогам, обучавшим участников СВО

Владимир Путин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
СИРИУС, 3 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин вручил государственные награды педагогам, которые обучали участников специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония состоялась в пятницу в новом концертном центре "Сириус".
Президент вручил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" учителю Ильинской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Виталия Королева в Тюменской области Олегу Плесовских.
Знаком отличия "За наставничество" глава государства наградил учителя гимназии №53 в Пензенской области Светлану Степанову, а также ветерана Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов по Омской области Татьяну Тимкину.
Кроме того, Путин присвоил почетные звания "Заслуженный работник физической культуры РФ" директору спортивной школы "Бастион" во Владивостоке Вячеславу Иванову, "Заслуженный учитель РФ" учителю средней общеобразовательной школы №24 имени Л.И.Малякова в Псковской области Светлане Магера, а также учителю средней общеобразовательной школы №9 в Ленинградской области Зое Никитиной.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Путину представят предложения по совершенствованию помощи участникам СВО
29 сентября, 12:03
 
Политика Общество Владимир Путин РОССИЯ
 
 
Заголовок открываемого материала