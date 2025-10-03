https://1prime.ru/20251003/putin-863119078.html

СМИ сообщили о панике в Германии после речи Путина

СМИ сообщили о панике в Германии после речи Путина - 03.10.2025, ПРАЙМ

СМИ сообщили о панике в Германии после речи Путина

Речь президента России Владимира Путина на заседании клуба "Валдай" стала тревожным сигналом для Запада, пишет Berliner Zeitung.

МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Речь президента России Владимира Путина на заседании клуба "Валдай" стала тревожным сигналом для Запада, пишет Berliner Zeitung."Снисходительный к Вашингтону, но жесткий к Берлину: на полях Валдайского форума в Сочи президент России Владимир Путин вновь вызвал широкий резонанс", — отмечает издание.По мнению авторов статьи, в выступлении прозвучали признаки серьезного обострения отношений с Западом, особенно с Европой. Путин выразил готовность продолжить диалог по украинскому вопросу с Дональдом Трампом, но при этом Москва отвергла предложение о ротационном включении Германии в Совет Безопасности ООН.Особую тревогу в Берлине вызвали слова российского лидера о том, что попытки нанести России стратегическое поражение приведут к глобальной катастрофе — их восприняли как намек на "ядерную угрозу".Газета также напомнила о прежних речах Путина на "Валдае", когда он затрагивал тему ограниченного суверенитета Германии в послевоенный период и критиковал глобальные амбиции Запада.Накануне президент России принял участие в очередной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", где говорил о новом мировом порядке, отношениях с США, Индией и Китаем, а также о ситуации на Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

