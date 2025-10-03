Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили о панике в Германии после речи Путина - 03.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251003/putin-863119078.html
СМИ сообщили о панике в Германии после речи Путина
СМИ сообщили о панике в Германии после речи Путина - 03.10.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили о панике в Германии после речи Путина
Речь президента России Владимира Путина на заседании клуба "Валдай" стала тревожным сигналом для Запада, пишет Berliner Zeitung. | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T16:32+0300
2025-10-03T16:32+0300
берлин
запад
германия
россия
дональд трамп
владимир путин
оон
в мире
валдай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863089887_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_6a11ade71918926e3210c58bccc19ca6.jpg
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Речь президента России Владимира Путина на заседании клуба "Валдай" стала тревожным сигналом для Запада, пишет Berliner Zeitung."Снисходительный к Вашингтону, но жесткий к Берлину: на полях Валдайского форума в Сочи президент России Владимир Путин вновь вызвал широкий резонанс", — отмечает издание.По мнению авторов статьи, в выступлении прозвучали признаки серьезного обострения отношений с Западом, особенно с Европой. Путин выразил готовность продолжить диалог по украинскому вопросу с Дональдом Трампом, но при этом Москва отвергла предложение о ротационном включении Германии в Совет Безопасности ООН.Особую тревогу в Берлине вызвали слова российского лидера о том, что попытки нанести России стратегическое поражение приведут к глобальной катастрофе — их восприняли как намек на "ядерную угрозу".Газета также напомнила о прежних речах Путина на "Валдае", когда он затрагивал тему ограниченного суверенитета Германии в послевоенный период и критиковал глобальные амбиции Запада.Накануне президент России принял участие в очередной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", где говорил о новом мировом порядке, отношениях с США, Индией и Китаем, а также о ситуации на Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20251002/putin-863091391.html
https://1prime.ru/20251003/putin-863100795.html
берлин
запад
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863089887_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_dde46b37462f3e5fdf470c000d178086.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
берлин, запад, германия, россия, дональд трамп, владимир путин, оон, в мире, валдай
Берлин, ЗАПАД, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, Дональд Трамп, Владимир Путин, ООН, В мире, Валдай
16:32 03.10.2025
 
СМИ сообщили о панике в Германии после речи Путина

BZ: выступление Путина на "Валдае" показало резкое обострение отношений с Западом

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Речь президента России Владимира Путина на заседании клуба "Валдай" стала тревожным сигналом для Запада, пишет Berliner Zeitung.
"Снисходительный к Вашингтону, но жесткий к Берлину: на полях Валдайского форума в Сочи президент России Владимир Путин вновь вызвал широкий резонанс", — отмечает издание.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
"Они потерпели крах". Путин на "Валдае" высказался о санкциях Запада
Вчера, 19:08
По мнению авторов статьи, в выступлении прозвучали признаки серьезного обострения отношений с Западом, особенно с Европой. Путин выразил готовность продолжить диалог по украинскому вопросу с Дональдом Трампом, но при этом Москва отвергла предложение о ротационном включении Германии в Совет Безопасности ООН.
Особую тревогу в Берлине вызвали слова российского лидера о том, что попытки нанести России стратегическое поражение приведут к глобальной катастрофе — их восприняли как намек на "ядерную угрозу".
Газета также напомнила о прежних речах Путина на "Валдае", когда он затрагивал тему ограниченного суверенитета Германии в послевоенный период и критиковал глобальные амбиции Запада.
Накануне президент России принял участие в очередной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", где говорил о новом мировом порядке, отношениях с США, Индией и Китаем, а также о ситуации на Украине.
ВЭФ-2025. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Журналист выступил с предупреждением после заявления Путина о БПЛА в Европе
02:10
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
БерлинЗАПАДГЕРМАНИЯРОССИЯДональд ТрампВладимир ПутинООНВ миреВалдай
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала