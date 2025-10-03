Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Раде сделали заявление после выступления Путина на Валдае - 03.10.2025
В Раде сделали заявление после выступления Путина на Валдае
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. На заседании дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин, процитировав Пушкина, подчеркнул мощь России и непоколебимость ее ценностей, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале."Путин читает Пушкина на весь мир. Гордо и уверенно, сидя с книгой в руках. Это не просто жест — это символ. &lt;…&gt; Книга в руках государственного деятеля — это утверждение: у нас есть корни, у нас есть глубина, у нас есть вечные ориентиры", — написал он.Политик также напомнил о том, что на Украине существуют "языковые патрули", которые изымают у граждан книги и сжигают их, нанося ущерб культурному наследию."Вот и вся разница. Там — чтение, уважение к культуре, связь с вечностью. Здесь — костры из книг, варварство и ненависть", — заключил Дмитрук.Накануне президент России традиционно принял участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". В своей речи он затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также украинский конфликт. Во время дискуссии он прочел стихотворение Пушкина "Бородинская годовщина", отметив, что эти строки актуальны и сегодня.
россия, украина, сша, владимир путин, валдай
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Владимир Путин, Валдай
17:53 03.10.2025
 
В Раде сделали заявление после выступления Путина на Валдае

МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. На заседании дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин, процитировав Пушкина, подчеркнул мощь России и непоколебимость ее ценностей, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Путин читает Пушкина на весь мир. Гордо и уверенно, сидя с книгой в руках. Это не просто жест — это символ. <…> Книга в руках государственного деятеля — это утверждение: у нас есть корни, у нас есть глубина, у нас есть вечные ориентиры", — написал он.
Политик также напомнил о том, что на Украине существуют "языковые патрули", которые изымают у граждан книги и сжигают их, нанося ущерб культурному наследию.
"Вот и вся разница. Там — чтение, уважение к культуре, связь с вечностью. Здесь — костры из книг, варварство и ненависть", — заключил Дмитрук.
Накануне президент России традиционно принял участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". В своей речи он затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также украинский конфликт. Во время дискуссии он прочел стихотворение Пушкина "Бородинская годовщина", отметив, что эти строки актуальны и сегодня.
