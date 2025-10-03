В Раде сделали заявление после выступления Путина на Валдае
Дмитрук: книга в руках Путина во время выступления олицетворяет силу России
© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. На заседании дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин, процитировав Пушкина, подчеркнул мощь России и непоколебимость ее ценностей, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Путин читает Пушкина на весь мир. Гордо и уверенно, сидя с книгой в руках. Это не просто жест — это символ. <…> Книга в руках государственного деятеля — это утверждение: у нас есть корни, у нас есть глубина, у нас есть вечные ориентиры", — написал он.
Политик также напомнил о том, что на Украине существуют "языковые патрули", которые изымают у граждан книги и сжигают их, нанося ущерб культурному наследию.
"Вот и вся разница. Там — чтение, уважение к культуре, связь с вечностью. Здесь — костры из книг, варварство и ненависть", — заключил Дмитрук.
Накануне президент России традиционно принял участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". В своей речи он затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также украинский конфликт. Во время дискуссии он прочел стихотворение Пушкина "Бородинская годовщина", отметив, что эти строки актуальны и сегодня.