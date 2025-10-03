https://1prime.ru/20251003/putin-863123450.html

В Раде сделали заявление после выступления Путина на Валдае

В Раде сделали заявление после выступления Путина на Валдае - 03.10.2025, ПРАЙМ

В Раде сделали заявление после выступления Путина на Валдае

На заседании дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин, процитировав Пушкина, подчеркнул мощь России и непоколебимость ее ценностей, заявил депутат Верховной | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T17:53+0300

2025-10-03T17:53+0300

2025-10-03T17:53+0300

россия

украина

сша

владимир путин

валдай

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863089887_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_6a11ade71918926e3210c58bccc19ca6.jpg

МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. На заседании дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин, процитировав Пушкина, подчеркнул мощь России и непоколебимость ее ценностей, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале."Путин читает Пушкина на весь мир. Гордо и уверенно, сидя с книгой в руках. Это не просто жест — это символ. <…> Книга в руках государственного деятеля — это утверждение: у нас есть корни, у нас есть глубина, у нас есть вечные ориентиры", — написал он.Политик также напомнил о том, что на Украине существуют "языковые патрули", которые изымают у граждан книги и сжигают их, нанося ущерб культурному наследию."Вот и вся разница. Там — чтение, уважение к культуре, связь с вечностью. Здесь — костры из книг, варварство и ненависть", — заключил Дмитрук.Накануне президент России традиционно принял участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". В своей речи он затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также украинский конфликт. Во время дискуссии он прочел стихотворение Пушкина "Бородинская годовщина", отметив, что эти строки актуальны и сегодня.

https://1prime.ru/20251003/smi-863100265.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, сша, владимир путин, валдай