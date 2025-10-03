Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе заявили о риске войны с Россией после слов Путина - 03.10.2025
На Западе заявили о риске войны с Россией после слов Путина
На Западе заявили о риске войны с Россией после слов Путина - 03.10.2025, ПРАЙМ
На Западе заявили о риске войны с Россией после слов Путина
Политика НАТО, направленная на перевооружение и наращивание военной мощи, может привести к мировой войне, заявил представитель финской... | 03.10.2025, ПРАЙМ
валдай
россия
европа
китай
индия
владимир путин
нато
в мире
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Политика НАТО, направленная на перевооружение и наращивание военной мощи, может привести к мировой войне, заявил представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X, реагируя на речь Владимира Путина на "Валдае"."Мы идем в неправильном направлении, Россия чувствует растущую угрозу, исходящую из Европы. Наша риторика и язык, который мы используем для общения, становятся все более воинственными", — отметил политик.Таким образом он отреагировал на слова российского президента о том, что Москва жестко ответит на перевооружение Европы.По мнению Мема, Европе необходимо отказаться от курса милитаризации и сосредоточиться на поиске решения украинского кризиса, иначе война станет неизбежной. Он также призвал Китай и Индию к активному вмешательству, отметив, что конфликт постепенно выходит на глобальный уровень.Накануне Владимир Путин выступил на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", где затронул вопросы нового миропорядка, отношений России с США, Индией и Китаем, а также украинский конфликт.
европа
китай
индия
валдай, россия, европа, китай, индия, владимир путин, нато, в мире
Валдай, РОССИЯ, ЕВРОПА, КИТАЙ, ИНДИЯ, Владимир Путин, НАТО, В мире
21:10 03.10.2025
 
На Западе заявили о риске войны с Россией после слов Путина

Мема: НАТО нужно прекратить милитаризацию, чтобы не допустить войны с Россией

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Политика НАТО, направленная на перевооружение и наращивание военной мощи, может привести к мировой войне, заявил представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X, реагируя на речь Владимира Путина на "Валдае".
"Мы идем в неправильном направлении, Россия чувствует растущую угрозу, исходящую из Европы. Наша риторика и язык, который мы используем для общения, становятся все более воинственными", — отметил политик.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
В Раде сделали заявление после выступления Путина на Валдае
17:53
Таким образом он отреагировал на слова российского президента о том, что Москва жестко ответит на перевооружение Европы.
По мнению Мема, Европе необходимо отказаться от курса милитаризации и сосредоточиться на поиске решения украинского кризиса, иначе война станет неизбежной. Он также призвал Китай и Индию к активному вмешательству, отметив, что конфликт постепенно выходит на глобальный уровень.
Накануне Владимир Путин выступил на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", где затронул вопросы нового миропорядка, отношений России с США, Индией и Китаем, а также украинский конфликт.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
СМИ сообщили о панике в Германии после речи Путина
16:32
 
ВалдайРОССИЯЕВРОПАКИТАЙИНДИЯВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
