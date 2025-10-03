https://1prime.ru/20251003/putin-863131444.html

На Западе заявили о риске войны с Россией после слов Путина

2025-10-03T21:10+0300

2025-10-03T21:10+0300

2025-10-03T21:10+0300

валдай

россия

европа

китай

индия

владимир путин

нато

в мире

МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Политика НАТО, направленная на перевооружение и наращивание военной мощи, может привести к мировой войне, заявил представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X, реагируя на речь Владимира Путина на "Валдае"."Мы идем в неправильном направлении, Россия чувствует растущую угрозу, исходящую из Европы. Наша риторика и язык, который мы используем для общения, становятся все более воинственными", — отметил политик.Таким образом он отреагировал на слова российского президента о том, что Москва жестко ответит на перевооружение Европы.По мнению Мема, Европе необходимо отказаться от курса милитаризации и сосредоточиться на поиске решения украинского кризиса, иначе война станет неизбежной. Он также призвал Китай и Индию к активному вмешательству, отметив, что конфликт постепенно выходит на глобальный уровень.Накануне Владимир Путин выступил на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", где затронул вопросы нового миропорядка, отношений России с США, Индией и Китаем, а также украинский конфликт.

европа

китай

индия

2025

